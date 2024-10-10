Повна окупація двох областей: Путін встановив для ЗС РФ чіткий "дедлайн", — ветеран розвідки

Кремль розраховує, що окупанти вийдуть на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і потім зосередяться на трьох напрямках. Однак, зі слів генерала Василя Богдана, строки вже "підтискають", а ЗСУ плани зривають.

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Президент РФ Володимир Путін має плани щодо просування своїх військ на фронті, але Сили оборони не допускають ворожих проривів. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" 10 жовтня розповів ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Василь Богдан про плани Москви — з 8:11

Він наголосив, що резерви ЗСУ, які підійшли на найгарячіші напрямки фронту, складаються з "дуже досвідчених та патріотично вмотивованих" військовослужбовців. Їхніми зусиллями вдається стримувати окупантів та не допускати прориву, на який розраховує президент РФ Володимир Путін.

"Він, звичайно, щоб за будь-яку ціну під час цієї літньо-осінньої кампанії до холодів і дощів все ж вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, отримати якийсь оперативний простір, а потім рушити на Запорізькому та Миколаївському напрямках, підтягнутися на Харківському", — пояснив Богдан.

Він запевнив, що, попри складнощі, зокрема й перебої у постачаннях зброї й техніки, захисникам вдається тримати фронт і не допускати серйозних проривів ЗС РФ.

"Ті тактичні позиційні бої, які відбуваються на окремих ділянках, є закономірним явищем, і його не потрібно сприймати панічно. Навпаки, ці події засвідчують силу, міць, готовність і наміри наших Збройних сил стосовно кардинальної й остаточної відсічі", — уточнив генерал.

З його слів, Кремль має плани, але реалізувати їх буде "дуже складно". Зокрема, РФ має проблему з мобілізацією, яку Путін не наважується оголосити офіційно.

Нагадаємо, лідер Чечні Рамзан Кадиров 9 жовтня попередив росіян про новий підхід до мобілізації на війну в Україні. Він пообіцяв "проблемній молоді" нове покарання, деяким навіть буде доступний вибір.

Офіцер ЗСУ "Алекс" повідомив, що російські війська знову намагаються відбити Любимівку у Курській області. На село "йдуть великими силами", українські сили знищили вже 15 одиниць ворожої техніки.