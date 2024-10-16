"Це велике приниження": сім'ї загиблого Героя України відмовляють у виплатах (відео)

Батьки Героя України Вадима Корженка намагаються отримати виплати від держави, які передбачені законом. Він загинув від ран, але в документах зазначено, що від інфаркту.

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Віктор та Любов Корженко, батьки загиблого Героя України Вадима Корженка на честь якого назвали вулицю в Одесі, хочуть отримати виплати від держави, які передбачені законом. Їх син підполковник ЗСУ, помер у лікарні після того, як потрапив під артилерійський обстріл на передовій та отримав поранення. Однак їм відмовляють у виплатах. Чому так сталось, пише "Суспільне".

Родині загиблого героя відмовляють у виплатах

Вадим Корженко з 2014 року брав участь в антитерористичній операції на Сході України. Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Вадим продовжував виконувати бойові завдання. Служив у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана І. Мазепи, був командиром батальйону.

Вадим загинув 29 листопада 2023 року. Військовий потрапив під артилерійський обстріл на Сіверському напрямку. Під час бою він отримав поранення, евакуювали його тільки ввечері. Батьки дізналися про смерть сина наступного дня

"Вночі його вивезли з лінії оборони по дорозі до Дніпропетровська, до лікарні… Лікар, яка його супроводжувала, два рази його приводила до життя, в нього зупинялося серце. І привезли вони в лікарню, і він в лікарні при, як сказали мені, проведенні операції помер", — розповів Віктор Корженко.

Віктор та Любов Корженко, батьки загиблого Героя України Вадима Корженка Фото: Суспільне

У документах, за словами чоловіка, зазначили, що Вадим помер від захворювання — інфаркту міокарда, а не отриманої під час несення служби травми. При цьому на голові у нього батьки бачили великий шов

"Потім, коли ми трошки прийшли до тями з мамою, я їй говорю: я не розумію, написали, що в нього інфаркт міокарда, а навіщо шов, вони йому трепанацію робили, навіщо в нього шов такий великий", — зазначив чоловік.

Наразі батьки Вадима Корженка намагаються отримати виплати від держави, які передбачені законом "Про державну соціальну допомогу сім’ям військовослужбовців, які загинули (померли) у зв’язку з виконанням службових обов’язків". У чоловіка залишилось двоє синів, 20 та 13 років.

"У документах нам написали, що він помер від захворювання. Помер від захворювання, значить, сім'я його, батьки і двоє його дітей, не підпадають під гарантію закону про страхові виплати, одноразові. Я тонкості не знаю, як це називається. Тому, що це було захворювання", — каже Віктор Корженко.

За його словами, він обурений, адже його син був бойовим офіцером та польовим командиром і загинув внаслідок поранення, отриманого у бою. Вимагати виплати від держави – це приниження, вважає батько загиблого чоловіка.

"Це велике приниження для мене їм розказувати і доказувати це. Людина, офіцер, яка пройшла такий бойовий шлях, такі нагороди, і я маю комусь доводити, що він загинув у бою. Це не моє діло. Він загинув, захищаючи нас і країну", — додав батько загиблого військового.

Нині родині допомагають юристи військової частини, де служив Вадим Корженко. Також він написав відкритого листа президенту та дійшов з цим питанням до Генерального штабу. Там йому обіцяли допомогти, але поки результату немає.

"Я буду продовжувати, я пішки піду до президента. Я гідність сина топтати не дозволю нікому", — зазначив Віктор Корженко.

Звання "Герой України" Вадим Корженко отримав посмертно. Батькам нагороду вручили 24 серпня 2024 року. Мати військового Любов Корженко згадує, що її син ще у 2014 казав, що буде Героєм України, але посмертно.

На честь Героя України перейменували вулицю Осипова в Одесі.

Нагадаємо, на початку жовтня 40-річний український ресторатор і телеведучий Даніель Салем, який зараз служить на фронті, повідомив про загибель брата.