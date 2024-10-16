"Это большое унижение": семье погибшего Героя Украины отказывают в выплатах (видео)

Родители Героя Украины Вадима Корженко пытаются получить выплаты от государства, предусмотренные законом. Он погиб от ран, но в документах указано, что от инфаркта.

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Виктор и Любовь Корженко, родители погибшего Героя Украины Вадима Корженко в честь которого назвали улицу в Одессе, хотят получить выплаты от государства, предусмотренные законом. Их сын подполковник ВСУ, умер в больнице после того, как попал под артиллерийский обстрел на передовой и получил ранения. Однако им отказывают в выплатах. Почему так произошло, пишет "Суспільне".

Семье погибшего героя отказывают в выплатах

Вадим Корженко с 2014 года принимал участие в антитеррористической операции на Востоке Украины. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Вадим продолжал выполнять боевые задачи. Служил в 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана И. Мазепы, был командиром батальона.

Вадим погиб 29 ноября 2023 года. Военный попал под артиллерийский обстрел на Северском направлении. Во время боя он получил ранение, эвакуировали его только вечером. Родители узнали о смерти сына на следующий день

"Ночью его вывезли с линии обороны по дороге в Днепропетровск, в больницу... Врач, которая его сопровождала, два раза его приводила к жизни, у него останавливалось сердце. И привезли они в больницу, и он в больнице при, как сказали мне, проведении операции умер", — рассказал Виктор Корженко.

Виктор и Любовь Корженко, родители погибшего Героя Украины Вадима Корженко Фото: Суспільне

В документах, по словам мужчины, отметили, что Вадим умер от заболевания — инфаркта миокарда, а не полученной во время несения службы травмы. При этом на голове у него родители видели большой шов

"Потом, когда мы немножко пришли в себя с мамой, я ей говорю: я не понимаю, написали, что у него инфаркт миокарда, а зачем шов, они ему трепанацию делали, зачем у него шов такой большой", — отметил мужчина.

Сейчас родители Вадима Корженко пытаются получить выплаты от государства, предусмотренные законом "О государственной социальной помощи семьям военнослужащих, погибших (умерших) в связи с выполнением служебных обязанностей". У мужчины осталось двое сыновей, 20 и 13 лет.

"В документах нам написали, что он умер от заболевания. Умер от заболевания, значит, семья его, родители и двое его детей, не подпадают под гарантию закона о страховых выплатах, единовременных. Я тонкости не знаю, как это называется. Потому, что это было заболевание", — говорит Виктор Корженко.

По его словам, он возмущен, ведь его сын был боевым офицером и полевым командиром и погиб в результате ранения, полученного в бою. Требовать выплаты от государства — это унижение, считает отец погибшего мужчины.

"Это большое унижение для меня им рассказывать и доказывать это. Человек, офицер, который прошел такой боевой путь, такие награды, и я должен кому-то доказывать, что он погиб в бою. Это не мое дело. Он погиб, защищая нас и страну", — добавил отец погибшего военного.

Сейчас семье помогают юристы воинской части, где служил Вадим Корженко. Также он написал открытое письмо президенту и дошел с этим вопросом до Генерального штаба. Там ему обещали помочь, но пока результата нет.

"Я буду продолжать, я пешком пойду к президенту. Я достоинство сына топтать не позволю никому", — отметил Виктор Корженко.

Звание "Герой Украины" Вадим Корженко получил посмертно. Родителям награду вручили 24 августа 2024 года. Мать военного Любовь Корженко вспоминает, что ее сын еще в 2014 говорил, что будет Героем Украины, но посмертно.

В честь Героя Украины переименовали улицу Осипова в Одессе.

Напомним, в начале октября 40-летний украинский ресторатор и телеведущий Даниэль Салем, который сейчас служит на фронте, сообщил о гибели брата.