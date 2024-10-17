Удар по нафтовому терміналу у Феодосії знизить потенціал ЗС РФ, — розвідка Британії (фото)

За даними Міноборони Великої Британії, українські безпілотники у 2024 році уражали засоби ППО, аеродроми, командні, логістичні центри та військово-морські комплекси.

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Британська військова розвідка за супутниковими знімками оцінила наслідки удару по Феодосійському морському нафтовому терміналу в Криму 7 жовтня. Про це повідомляють у публікації Міноборони Великої Британії в соцмережі Х.

Українські безпілотники вже атакували термінал у березні поточного року.

Удари по об'єкту в Криму

На опублікованих супутникових кадрах британського Міноборони видно наслідки повітряного удару по нафтовому комплексу у Феодосії

Українські атаки продовжують завдавати істотної шкоди російському військовому потенціалу на окупованому Кримському півострові, йдеться в публікації. Серед цілей, які були уражені у 2024 році: засоби ППО, аеродроми, командні та логістичні центри, військово-морські комплекси, а також переправа через Керченську протоку.

Нагадаємо, що у своєму недавньому інтерв'ю німецькому виданню Spiegel колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що брак ранньої військової допомоги Україні полегшив російське вторгнення. Норвезький політик також розповів про помилку ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Раніше повідомлялося, що головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що першими наслідки удару по нафтобазі в Криму відчують місцеві жителі.