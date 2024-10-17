Удар по нефтяному терминалу в Феодосии снизит потенциал ВС РФ, — разведка Британии (фото)

По данным Минобороны Великобритании, украинские беспилотники в 2024 году поражали средства ПВО, аэродромы, командные, логистические центры и военно-морские комплексы.

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Британская военная разведка по спутниковым снимкам оценила последствия удара по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу в Крыму 7 октября. Об этом сообщается в публикации Минобороны Великобритании в соцсети Х.

Украинские беспилотники уже атаковали терминал в марте текущего года.

Удары по объекту в Крыму

На опубликованных спутниковых кадрах британского Минобороны видны последствия воздушного удара по нефтяному комплексу в Феодосии

Украинские атаки продолжают наносить существенный урон российскому военному потенциалу на оккупированном Крымском полуострове, говорится в публикации. Среди целей, которые были поражены в 2024 году: средства ПВО, аэродромы, командные и логистические центры, военно-морские комплексы, а также переправа через Керченский пролив.

Напомним, что в своем недавнем интервью немецкому изданию бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что недостаток ранней военной помощи Украине облегчил российское вторжение. Норвежский политик также рассказал об ошибке экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее сообщалось, что главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что первыми последствия удара по нефтебазе в Крыму почувствуют местные жители.