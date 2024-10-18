Вибухи і постріли: названо найчастіші причини смерті російських солдатів

Опитування, проведене військовими лікарями, показало, що майже три чверті російських солдатів помирають із однієї причини.

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Смерть від вибухів, тупі та термічні травми. Видання Newsweek з'ясувало, від чого найчастіше гинуть російські окупанти в Україні, ґрунтуючись на звітах "Військово-медичного журналу". Журналісти проаналізували смертельні поранення, зазнані військовослужбовцями ЗС РФ, вивчивши як причини смерті тих, хто помер на полі бою, так і після того, як його було евакуйовано.

Результати показали, що 74,5% смертей росіян були спричинені вибухами.

На другому місці — 14,7% — смертельні випадки внаслідок вогнепальних поранень зі стрілецької зброї, причому переважна більшість інцидентів (83,7%) — це поодинокі поранення.

Трохи більше чотирьох відсотків смертей були спричинені термічними травмами, і стільки ж — тупими травмами. Іншими причинами смерті були ножові поранення, асфіксія, утоплення, отруєння і такі причини смерті, як серцева недостатність.

У звітах російського "Військово-медичного журналу" безпосередньо не згадується війна в Україні, але дослідники пишуть про поранення від ракет M30A1, які постачають США і використовують українські війська для боротьби з російською агресією.

Автори доповіді заявили, що ця зброя належить до тих видів, руйнівна сила яких призвела до збільшення показників смертності через її здатність спричиняти комбіновані травми, під час яких уражаються кілька органів.

Це сталося після того, як у четвер Україна підрахувала, що втрати російських військ в Україні за попередній день становили 1 420 осіб, унаслідок чого загальна кількість втрат, включно із вбитими і пораненими, від початку війни сягнула 674 270 осіб.

Втрати росіян зросли

За даними Києва, втрати російських військ значно зросли за останні два місяці. Інші оцінки вказують на високі втрати в особовому складі: Міністерство оборони Великої Британії заявило, що середньодобова кількість втрат сягнула 1 271 у вересні на тлі важких боїв на кількох фронтах.

За оцінками Великої Британії, втрати в Росії становили близько 550 000 осіб, і прогнозується, що в зимові місяці в середньому щодня гинутиме 1 000 осіб і більше.

Росія не оновлювала дані про втрати своїх військ із вересня 2022 року, коли вона заявила, що загинули трохи менше ніж 6 000 осіб. Україна також не надає оновлень про втрати своїх військ.

Нагадаємо, раніше російські опозиційні ЗМІ детально вивчили, як росіяни укладають контракти з Міноборони РФ. Для цього в Москву з'їжджаються чоловіки з усієї Росії. Роблять вони це заради виплати в 5 мільйонів рублів і їх фіктивно оформляють на роботу в міські служби.