Опрос, проведенный военными врачами, показал, что почти три четверти российских солдат умирают по одной причине.

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Смерть от взрывов, тупые и термические травмы. Издание Newsweek выяснило, от чего чаще всего погибают российские оккупанты в Украине, основываясь на отчетах "Военно-медицинского журнала". Журналисты проанализировали смертельные ранения, полученные военнослужащими ВС РФ, изучив как причины смерти тех, кто умер на поле боя, так и после того, как был эвакуирован.

Результаты показали, что 74,5% смертей россиян были вызваны взрывами.

На втором месте — 14,7% — смертельные случаи в результате огнестрельных ранений из стрелкового оружия, причем подавляющее большинство инцидентов (83,7%) — это одиночные ранения.

Чуть более четырех процентов смертей были вызваны термическими травмами, и столько же — тупыми травмами. Другими причинами смерти были ножевые ранения, асфиксия, утопление, отравление и такие причины смерти, как сердечная недостаточность.

В отчетах российского "Военно-медицинского журнала" напрямую не упоминается война на Украине, но исследователи пишут о ранениях от ракет M30A1, которые поставляются США и используются украинскими войсками для борьбы с российской агрессией.

Авторы доклада заявили, что это оружие относится к тем видам, разрушительная сила которых привела к увеличению показателей смертности из-за его способности вызывать комбинированные травмы, при которых поражаются несколько органов.

Это произошло после того, как в четверг Украина подсчитала, что потери российских войск на Украине за предыдущий день составили 1420 человек, в результате чего общее число потерь, включая убитых и раненых, с начала войны достигло 674 270 человек.

Потери россиян возросли

По данным Киева, потери российских войск значительно возросли за последние два месяца. Другие оценки указывают на высокие потери в личном составе: Министерство обороны Великобритании заявило, что среднесуточное число потерь достигло 1 271 в сентябре на фоне тяжелых боев на нескольких фронтах.

По оценкам Великобритании, потери в России составили около 550 000 человек, и прогнозируется, что в зимние месяцы в среднем ежедневно будет погибать 1 000 человек и более.

Россия не обновляла данные о потерях своих войск с сентября 2022 года, когда она заявила, что погибло чуть менее 6 000 человек. Украина также не предоставляет обновлений о потерях своих войск.

Напомним, ранее российские оппозиционные СМИ подробно изучили, как россияне заключают контракты с Минобороны РФ. Для этого в Москву съезжаются мужчины со всей России. Делают они это ради выплаты в 5 миллионов рублей и их фиктивно оформляют на работу в городские службы.