Чи можна виїжджати за кордон юнакам до 17 років: в ДСПУ поділилися подробицями

Обмеження стосуються чоловіків 18-60 років, зазначив Андрій Демченко.

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Під час дії воєнного стану військовозобов'язаним заборонено покидати територію України. Вільно перетинати кордон і виїжджати за межі країни дозволено юнакам у віці до 17 років. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише ТСН.

Він додав, що обмеження стосуються чоловіків віком від 18 до 60 років.

"Ми не ведемо статистику за віком, за статтю, для того, щоб я міг вам зараз відразу повідомити такі дані. Але зазначу, що юнаки 16-17 років не обмежені в праві перетину кордону. Обмеження стосуються виключно громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 60", — заявив він.

Військовий зазначив, що наразі не спостерігається суттєвого збільшення кількості виїздів з України, як у 2022 році.

Зазначимо, що батьки почали вивозити дітей до 18 років з України, особливо це стосується хлопчиків. Причиною є не лише можливість здобути закордонну освіту, але й війна, мобілізація та перспективи майбутнього. 14 жовтня Фокус розібрався, як це вплине на подальшу демографічну ситуацію у країні.

Наступного дня, 15 жовтня, стало відомо, що американські політики з обох партій тиснуть на президента України Володимира Зеленського в питанні зменшення віку мобілізації. Республіканці та демократи наголошують на проведенні мобілізаційних заходів для громадян віком від 18 до 25 років.

Додамо, що 17 жовтня в ефірі Radio NV директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь висловив думку, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не допоможе Україні зупинити війну. Він додав, що вирішити конфлікт можна тільки за допомогою технологічної переваги, яка дасть змогу знищувати російську військову інфраструктуру