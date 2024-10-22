РФ "Шахедом" убила школярку та її матір: що відомо про нові жертви окупантів

У школі, де навчалася дівчинка, заявили, що загибла Анна Кушнарьова дуже любила тварин, брала участь у виставках. Вона хотіла брати участь разом зі своїм собакою Юмою в змаганнях.

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Російська армія в Сумах "Шахедом" убила 14-річну школярку, її матір і тітку. Батька загиблої дівчинки доправили до лікарні. Про це пише ТСН.

Зазначається, що російський дрон влучив у приватний житловий будинок. Будівля загорілася, а тому шансів врятуватися у родини не було. Загинули 14-річна Анна Кушнарьова, її 42-річна мама та 54-річна тітка.

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Поліція Сумської області заявила, що батько дівчинки зараз перебуває в лікарні. Він бореться за життя.

Правоохоронці заявили, що удар був настільки потужним, що внаслідок пожежі від будинку залишилося лише кілька стін. Також пошкоджень зазнали сусідні будинки та автомобілі.

У сумській школі №27, де навчалася Анна Кушнарьова, розповіли, що це була одна з найкращих учениць.

"Ми вчора дізналися про загибель нашого випускника, він був нашою зіркою футболу", — розповіла директор школи Ольга Плотницька.

"Сьогодні сталася трагедія з дівчинкою. Анна була розумничкою, переживала через усе, дуже любила тварин, брала участь у виставках. Вона була життєрадісною дитиною. Було пряме "Шахеда", пожежа була страшною. Дитина з матір'ю згоріли...", — розповіла Ольга.

Анна Кушнарьова Фото: Сумська ЗОШ I-III ступенів №27/Facebook

Ірина Кушнарьова Фото: Кордон.Медіа

Видання пише, що в Анни було багато планів. Так, у листопаді вона планувала брати участь разом зі своїм собакою Юмою в змаганнях.

У громадській організації "Кінологічна спілка України — Ukrainian Kennel Union" повідомили, що Ганна Кушнарьова займалася аджиліті в сумській команді "Адреналін" у м. Суми.

"На останніх змаганнях у Києві вона стояла на п'єдесталі пошани зі своєю Юмою і дуже цьому раділа, приїхавши в листопаді на наступні змагання, але російські військові її вбили всього в 14 років. Разом з Анною загинула її мамам і тітка. Її тато і собака Юма перебувають у важкому стані в лікарні. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Анни...", — сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня РФ атакувала Україну "Шахедами" та невідомими дронами. Більшість іранських дронів-камікадзе збили в небі над Сумською областю, а бойова робота загалом тривала у 8 регіонах України. Командування зазначає, що деякі "Шахеди" повернулися назад до Росії.