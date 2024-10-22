РФ "Шахедом" убила школьницу и ее мать: что известно о новых жертвах оккупантов

В школе, где училась девочка, заявили, что погибшая Анна Кушнарева очень любила животных, принимала участие в выставках. Она хотела участвовать вместе со своей собакой Юмой в соревнованиях.

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Российская армия в Сумах "Шахедом" убила 14-летнюю школьницу, ее мать и тетю. Отец погибшей девочки был доставлен больницу. Об этом пишет ТСН.

Отмечается, что российский дрон попал во частный жилой дом. Здание загорелось, а потому шансов спастись у семьи не было. Погибли 14-летняя Анна Кушнарева, ее 42-летняя мама и 54-летняя тетя.

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Полиция Сумской области заявила, что отец девочки сейчас находится в больнице. Он борется за жизнь.

Правоохранители заявили, что удар был настолько мощным, что в результате пожара от дома осталось всего несколько стен. Также повреждения получили соседние дома и автомобили.

В сумской школе №27, где училась Анна Кушнарева, рассказали, что это была одна из лучших учениц.

"Мы вчера узнали о гибели нашего выпускника, он был нашей звездой футбола", — рассказала директор школы Ольга Плотницкая.

"Сегодня произошла трагедия с девочкой. Анна была умничкой, переживала из-за всего, очень любила животных, принимала участие в выставках. Она была жизнерадостным ребенком. Было прямое "Шахеда", пожар был страшным. Ребенок с матерью сгорели…", — рассказала Ольга.

Анна Кушнарева Фото: Сумська ЗОШ I-III ступенів №27/Facebook

Ирина Кушнарева Фото: Кордон.Медіа

Издание пишет, что у Анны было много планов. Так, в ноябре она планировала участвовать вместе со своей собакой Юмой в соревнованиях.

В общественной организации "Кинологический союз Украины – Ukrainian Kennel Union" сообщили, что Анна Кушнарева занималась аджиллити в сумской команде "Адреналин" в г. Сумы.

"На последних соревнованиях в Киеве она стояла на пьедестале почета со своей Юмой и очень этому радовалась, приехав в ноябре на следующие соревнования, но российские военные ее убили всего в 14 лет. Вместе с Анной погибла ее мамам и тетя. Ее папа и собака Юма находятся в тяжелом состоянии в больнице. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Анны…", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 22 октября РФ атаковала Украину "Шахедами" и неизвестными дронами. Большинство иранских дронов-камикадзе сбили в небе над Сумской областью, а боевая работа в целом продолжалась в 8 регионах Украины. Командование отмечает, что некоторые "Шахеды" вернулись обратно в Россию.