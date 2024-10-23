Настане нова епоха, якщо солдати КНДР помиратимуть за Путіна: США оприлюднять розвіддані, — NYT

За оцінками розвідки США, РФ отримала близько 2 500 північнокорейських солдатів. Але поки що не було оцінок того, скільки може прибути ще, або як добре вони зможуть діяти в нових умовах.

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Глава Пентагону Ллойд Остін підтвердив у середу, 23 жовтня, що війська Північної Кореї були відправлені в Росію, щоб надалі приєднатися до боротьби проти України — це серйозна зміна в тому, що стосується військових зусиль Кремля. Про це пише The New York Times.

Остін назвав присутність Північної Кореї в Україні "дуже серйозною" ескалацією, наслідки якої відчують і Європа, і Азія. А те, якою буде роль північнокорейських військових в Україні, ще слід з'ясувати, зазначив Остін в інтерв'ю журналістам на військовій базі в Італії. Жодних подробиць щодо кількості військ, які вже перебувають тут, або ж кількості, яка очікується до прибуття, не повідомляється.

Ці заяви пролунали на тлі повідомлень про те, що американські розвідслужби повідомили про підготовку до публікації розвідданих, зокрема супутникових знімків переміщень військових кораблів із Північної Кореї до навчальних районів у Владивостоці та на північ на іншій російській території. За словами співробітників розвідки, поки що військовослужбовці в Україну ще не прибули.

За їхніми оцінками, було відправлено близько 2 500 північнокорейських солдатів. Але наразі не було оцінок того, скільки може прибути ще, або наскільки добре вони можуть діяти на території, де призовники КНДР раніше ніколи не воювали, і в умовах, коли військовослужбовці, які з ними воюють, розмовляють іншою мовою.

Експерти з Росії та Північної Кореї назвали це переломним моментом. Для північнокорейського лідера Кім Чен Ина війна в Україні стає способом виходу з геополітичної ізоляції. Уперше за десятиліття за активи, якими володіє Пхеньян, велика країна готова платити.

За словами експертів, довгострокові домовленості можуть передбачати поліпшення досяжності міжконтинентальних балістичних ракет КНДР. В американських розвідслужбах вважають, що Кім Чен Ин намагається дати зрозуміти, що його арсенал ядерної зброї може досягати американських міст.

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"Це справжнє партнерство без кордонів", — зазначив Віктор Ча, експерт з Північної Кореї в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, який входив до складу Ради національної безпеки за президента Джорджа Буша-молодшого.

За його словами, настане "зовсім інша епоха, якщо північнокорейські солдати вмиратимуть за Путіна".

Нагадаємо, що в ГУР показали, що чекає на солдатів КНДР в Україні.