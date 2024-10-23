Наступит новая эпоха, если солдаты КНДР будут умирать за Путина: США обнародуют разведданные, — NYT

По оценкам разведки США, РФ получила около 2 500 северокорейских солдат. Но пока что не было оценок того, сколько еще может последовать, или как хорошо они смогут действовать в новых условиях.

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Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил в среду, 23 октября, что войска Северной Кореи были отправлены в Россию, чтобы в дальнейшем присоединиться к борьбе против Украины — это серьезное изменение в том, что касается военных усилий Кремля. Об этом пишет The New York Times.

Остин назвал присутствие Северной Кореи в Украине "очень серьезной" эскалацией, последствия которой ощутит и Европа, и Азия. О том, какой будет роль северокорейских военных в Украине, еще предстоит выяснить, отметил Остин в интервью журналистам на военной базе в Италии. Никаких подробностей относительно количестве уже находящихся войск или же количества, которое ожидается к прибытию, не сообщается.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что американские разведслужбы сообщили о подготовке к публикации разведданных, в т.ч. спутниковых снимков перемещений военных кораблей из Северной Кореи в учебные районы во Владивостоке и к северу на другой российской территории. По словам сотрудников разведки, пока военнослужащие в Украину еще не прибыли.

По их оценкам, было отправлено около 2 500 северокорейских солдат. Но пока что не было оценок того, сколько еще может последовать, или насколько хорошо они могут действовать на территории, где призывники КНДР прежде никогда не воевали, и в условиях, когда военнослужащие, которые с ними воюют, говорят на другом языке.

Эксперты по России и Северной Корее назвали это переломным моментом. Для северокорейского лидера Ким Чен Ына война в Украине становится способом выхода из геополитической изоляции. Впервые за десятилетия за активы, которым обладает Пхеньян, крупная страна готова платить.

По словам экспертов, долгосрочные договоренности могут предусматривать улучшение досягаемости межконтинентальных баллистических ракет КНДР. В американских разведслужбах считают, что Ким Чен Ын пытается дать понять, что его арсенал ядерного оружия может достигать американских городов.

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"Это настоящее партнерство без границ", — отметил Виктор Ча, эксперт по Северной Корее в Центре стратегических и международных исследований, который входил в состав Совета национальной безопасности при президенте Джордже Буше-младшем.

По его словам, наступит "совершенно другая эпоха, если северокорейские солдаты будут умирать за Путина".

Напомним, что в ГУР показали, что ждет солдат КНДР в Украине.