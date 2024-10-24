ЗСУ відбили до 150 штурмів: дві ділянки фронту залишаються найгарячішими (карта)

За інформацією українських військових, ситуація на Покровському та Курахівському напрямку залишається складною. Так росіяни зосередили великі сили та активно застосовують авіацію.

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За останню добу зафіксовано 148 бойових зіткнень на фронті. Збройні сили РФ продовжують активні наступальні дії, використовуючи перевагу в живій силі та техніці, проте українські захисники успішно стримують натиск, завдавши ворогу значних втрат. Про це 24 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗС України.

"Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безперервно атакує наші позиції. Українські захисники непохитно стримують натиск окупантів і завдають ворогу значних втрат", — йдеться в оперативному зведенні.

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару, 89 авіаударів і використали понад 1500 дронів-камікадзе. Також противник скинув 154 кориговані авіабомби (КАБ) і виконав понад 4000 обстрілів, зокрема 86 з реактивних систем залпового вогню. Серед найбільш постраждалих населених пунктів — Куп'янськ, Антонівка, Лиман і Покровськ.

Найбільшу кількість штурмових дій росіяни здійснили на Курахівському та Покровському напрямках. Найбільшу концентрацію ворожих сил було зафіксовано в районі населеного пункту Селидове. Загалом на Покровському напрямку Сили оборони відбили 38 атак окупантів.

Під Кураховим українські бійці відбили 34 атаки противника, який намагався просунутися біля Антонівки, Новодмитрівки, Новоселидівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого і Дальнього.

Карта бойових дій. Покровський напрямок. 23 жовтня Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій. Курахівський напрямок. 23 жовтня Фото: deepstatemap.live

Судячи з картографічних даних моніторингового ресурсу DeepState, російські війська зайняли східну і південну частину Селидового, також було зафіксовано просування противника на північному фланзі з боку окупованої Маринівки.

На думку аналітиків ISW, Селидове не було оперативною ціллю армії РФ, проте там противник зосередив велике угруповання військ, яке може атакувати Покровськ із півдня.

"Російські наступи в Селидовому, а також територіальні завоювання на південь і північ від міста незабаром можуть призвести до того, що українські війська будуть змушені відступити з цього району, щоб не опинитися в пастці. Однак українські сили, мабуть, узяли на себе зобов'язання щодо надійної оборони Селидового і значною мірою затримали російський наступ", — зазначили аналітики.

Важливо

ЗС РФ просунулися у Селидовому і ще трьох селах на Донеччині, — DeepState (карти)

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що російські війська посилили атаки на місто Гірник на Донеччині та мають там просування. Також вони намагаються пробити оборону ЗСУ в районі Ізмайлівки.