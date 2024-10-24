ВСУ отбили до 150 штурмов: два участка фронта остаются самыми горячими (карта)

По информации украинских военных, ситуация на Покровском и Кураховском направлении остается сложной. Так россияне сосредоточили большие силы и активно применяют авиацию.

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За последние сутки зафиксировано 148 боевых столкновений на фронте. Вооруженные силы РФ продолжают активные наступательные действия, используя преимущество в живой силе и технике, однако украинские защитники успешно сдерживают натиск, нанося врагу значительные потери. Об этом 24 октября сообщил Генеральный штаб ВС Украины.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу значительные потери", — говорится в оперативной сводке.

За прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный удар, 89 авиаударов и использовали более 1500 дронов-камикадзе. Также протитивник сбросил 154 корректируемые авиабомбы (КАБ) и выполнил более 4000 обстрелов, в том числе 86 из реактивных систем залпового огня. В числе наиболее пострадавших населенных пунктов – Купянск, Антоновка, Лиман и Покровск.

Наибольшее число штурмовых действий россияне предприняли на Кураховском и Покровском направлениях. Наибольшая концентрация вражеских сил было зафиксировано в районе населенного пункта Селидово. Всего на Покровском направлении Силы обороны отбили 38 атак оккупантов.

Под Курахово украинские бойцы отбили 34 атаки противника, который пытался продвинутся у Антоновки, Новодмитровки, Новоселидовки, Константиновки, Зоряного, Острого и Дальнего.

Карта боевых действий. Покровское направление. 23 октября Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий. Кураховское направление. 23 октября Фото: deepstatemap.live

Судя по картографическим данным мониторингового ресурса DeepState российские войска заняли восточную и южную часть Селидового, также были зафиксированы продвижения противника на северном фланге со стороны оккупированной Мариновки.

По мнению аналитиков ISW, Селидово не являлся оперативной целью армии РФ, однако там противник сосредоточил большую группировку войск, которая может атаковать Покровск с юга.

"Российские наступления в Селидово, а также территориальные завоевания к югу и северу от города вскоре могут привести к тому, что украинские войска будут вынуждены отступить из этого района, чтобы не оказаться в ловушке. Однако украинские силы, по-видимому, взяли на себя обязательство по надежной обороне Селидово и в значительной степени задержали российское наступление", — отметили аналитики.

Важно

ВС РФ продвинулись в Селидово и еще трех селах Донецкой области, — DeepState (карты)

Напомним, 23 октября стало известно, что российские войска усилили атаки на город Горняк в Донецкой области и имеют там продвижение. Также они пытаются пробить оборону ВСУ в районе Измайловки.