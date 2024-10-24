Лікар ВЛК з Тернополя з родиною за кілька годин придбали квартиру, будинок і 5 ділянок землі: деталі

Лікар впродовж року працював головою ВЛК при Кременецькому ТЦК, а потім став начальником медичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП, лейтенантом медичної служби, розповів екснардеп Мосійчук.

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У Тернополі один з працівників ВЛК разом з родиною за 1 день придбали одразу 2 об'єкти нерухомості і 5 земельних ділянок. На це звернув увагу колишній нардеп Ігор Мосійчук.

За його словами, головний медик ВЛК Олег Фаріон та його родина впродовж кількох годин стали власниками квартири, будинку та п’ятьох земельних ділянок на декілька гектарів.

Зокрема, у своїй декларації за 2022 рік Фаріон вказав, що має три авто: ВАЗ, SKODA та ІЖ-2717, 5 тисяч доларів своїх заощаджень і 10 тисяч — дружини та отримує лікарську зарплату у розмірі 271 тисяча та 389 тис. грн зарплата дружини за рік.

Далі, за словами екснардепа, Олег Фаріон впродовж року працював головою ВЛК при Кременецькому ТЦК, а потім став начальником медичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП, лейтенантом медичної служби.

Після цього у його декларації уже за 2023 рік виявилося, що 5 липня 2023 року, дружина Роксолана Мірус-Фаріон, за один день стала власницею — квартири, будинку та п’ятьох земельних ділянок на декілька гектарів.

Йдеться про:

квартиру на 48,8 м2 в місті Тернопіль;

житловий будинок на 104,5 м2 в селі Вищі Луб’янки Збаразької ОТГ;

і там же земельні ділянки площею 17249 м2, 4000 м2, 2500 м2, 2200 м2, 1500 м2.

У графі "вартість" придбаної нерухомості і землі жодних даних не вказано, а також немає жодних зазначень про отримання їхнього майна у — спадщину, подарунок, тощо.

"Тобто, виходить так, що в один з днів повномасштабної війни, сім’ї начальника медичної служби Тернопільського обласного ТЦК Олега Фаріона – все це майно просто "звалилось з неба". Принаймні про це свідчать дані його декларацій, які неодмінно має перевірити НАЗК – куди й направляємо заяву", — проінформував Мосійчук.

Сумарна заробітна плата Олега Фаріона та його дружини Роксолани Мірус-Фаріон за 2023 рік становила майже 670 тис. грн, але цих коштів, стверджує екснардеп, навряд вистачило б для такої масової закупки.

Нагадаємо, що у Тернополі 21 жовтня на хабарі затримали очільника одного із районних ТЦК та СП. В обмін на те, щоб не мобілізувати військовозобов'язаного, військовослужбовець отримав талони на 1000 літрів пального.