Врач ВЛК из Тернополя с семьей за несколько часов приобрели квартиру, дом и 5 участков земли: детали

Врач в течение года работал председателем ВВК при Кременецком ТЦК, а затем стал начальником медицинской службы Тернопольского областного ТЦК и СП, лейтенантом медицинской службы, рассказал экс-нардеп Мосийчук.

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В Тернополе один из работников ВЛК вместе с семьей за 1 день приобрели сразу 2 объекта недвижимости и 5 земельных участков. На это обратил внимание бывший нардеп Игорь Мосийчук.

По его словам, главный медик ВЛК Олег Фарион и его семья в течение нескольких часов стали владельцами квартиры, дома и пяти земельных участков на несколько гектаров.

В частности, в своей декларации за 2022 год Фарион указал, что имеет три авто: ВАЗ, SKODA и ИЖ-2717, 5 тысяч долларов своих сбережений и 10 тысяч — жены и получает врачебную зарплату в размере 271 тысяча и 389 тыс грн зарплата жены за год.

Далее, по словам экс-нардепа, Олег Фарион в течение года работал председателем ВВК при Кременецком ТЦК, а затем стал начальником медицинской службы Тернопольского областного ТЦК и СП, лейтенантом медицинской службы.

После этого в его декларации уже за 2023 год оказалось, что 5 июля 2023 года, жена Роксолана Мирус-Фарион, за один день стала обладательницей — квартиры, дома и пяти земельных участков на несколько гектаров.

Речь идет о про:

квартиру на 48,8 м2 в городе Тернополь;

жилой дом на 104,5 м2 в селе Высшие Лубянки Збаражской ОТГ;

и там же земельные участки площадью 17249 м2, 4000 м2, 2500 м2, 2200 м2, 1500 м2.

В графе "стоимость" приобретенной недвижимости и земли никаких данных не указано, а также нет никаких указаний о получении данного имущества в — наследство, подарок и тому подобное.

"То есть, получается так, что в один из дней полномасштабной войны, семье начальника медицинской службы Тернопольского областного ТЦК Олега Фариона — все это имущество просто "свалилось с неба". По крайней мере об этом свидетельствуют данные его деклараций, которые непременно должно проверить НАПК — куда и направляем заявление", — проинформировал Мосийчук.

Суммарная заработная плата Олега Фариона и его жены Роксоланы Мирус-Фарион за 2023 год составляла почти 670 тыс грн, но этих средств, утверждает экс-нардеп, вряд ли хватило бы для такой массовой закупки.

Напомним, что в Тернополе 21 октября на взятке задержали главу одного из районных ТЦК и СП. В обмен на то, чтобы не мобилизовать военнообязанного, военнослужащий получил талоны на 1000 литров топлива.