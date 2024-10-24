LMM Martlet або щось інше: українські вертольоти Sea King отримають нові ракети

Для боротьби з повітряними цілями українські сили використовують вертольоти Мі-24 і Мі-8/17. Тому постачання сучасних ракетних систем для Sea King може розширити арсенал ППО.

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Україна найближчим часом може отримати перші західні керовані ракети для використання на вертольотах. Ці "сучасні ракетні системи" будуть поставлені з Німеччини в межах нещодавно підписаної британсько-німецької угоди з оборонного співробітництва Trinity House.

Одним із ключових пунктів угоди є оснащення переданих Києву вертольотів Sea King Mk41 сучасними ракетами. У зв'язку з цим оглядачі Defence24 звернули увагу, що останніми роками своєї служби в Німеччині ці багатоцільові вертольоти не несли ракетного озброєння, хоча ще в 1980-х роках деякі моделі Sea King були адаптовані під протикорабельні ракети Sea Skua.

На думку аналітиків, є висока ймовірність того, що на вертольоти Sea King будуть встановлені британські ракети LMM (Martlet), які вже активно застосовуються Україною на наземних мобільних установках.

Ракети LMM (Martlet) являють собою компактне, високоточне озброєння, яке здатне значно підвищити вогневу міць вертольотів Sea King. Дальність їхньої дії до 8 км, а управління лазерним наведенням роблять їх універсальним рішенням для ураження різних типів цілей, від наземних об'єктів до безпілотних апаратів.

Отже, за поточного застосування українськими силами вертольотів Мі-24 і Мі-8/17 для боротьби з безпілотниками, оснащеними ствольним озброєнням, постачання Sea Kings із ракетами LMM може розширити арсенал України для протиповітряної оборони, хоча масштаби підтримки поки що залишаються обмеженими, зазначили у виданні.

Попри значущість постачання, експерти звертають увагу на можливі обмеження цього типу озброєнь. У той час як Sea King може зробити свій внесок у посилення повітряної підтримки, їхній потенціал у межах загальних військових потреб України залишається обмеженим порівняно з сучаснішими ударними вертольотами, такими як Apache, Tiger або Viper.

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Нагадаємо, у липні Міноборони Великої Британії уклало контракт на постачання значної кількості додаткових універсальних ракет Martlet, частина яких буде спрямована в Україну.