LMM Martlet или что-то другое: украинские вертолеты Sea King получат новые ракеты

Для борьбы с воздушными целями украинские силы используют вертолеты Ми-24 и Ми-8/17. Поэтому поставки современных ракетных систем для Sea King может расширить арсенал ПВО.

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Украина в ближайшее время может получить первые западные управляемые ракеты для использования на вертолетах. Эти "современные ракетные системы" будут поставлены из Германии в рамках недавно подписанного британско-германского соглашения по оборонному сотрудничеству Trinity House.

Одним из ключевых пунктов соглашения является оснащение переданных Киеву вертолетов Sea King Mk41 современными ракетами. В связи с этим обозреватели Defence24 обратили внимание, что в последние годы своей службы в Германии эти многоцелевые вертолеты не несли ракетного вооружения, хотя еще в 1980-х годах некоторые модели Sea King были адаптированы под противокорабельные ракеты Sea Skua.

По мнению аналитиков, существует высокая вероятность того, что на вертолеты Sea King будут установлены британские ракеты LMM (Martlet), которые уже активно применяются Украиной на наземных мобильных установках.

Ракеты LMM (Martlet) представляют собой компактное, высокоточное вооружение, которое способно значительно повысить огневую мощь вертолетов Sea King. Дальность их действия до 8 км и управление лазерным наведением делают их универсальным решением для поражения различных типов целей, от наземных объектов до беспилотных аппаратов.

Таким образом при текущем применении украинскими силами вертолетов Ми-24 и Ми-8/17 для борьбы с беспилотниками, оснащенными ствольным вооружением, поставка Sea Kings с ракетами LMM может расширить арсенал Украины для противовоздушной обороны, хотя масштабы поддержки пока остаются ограниченными, отметили в издании.

Несмотря на значимость поставок, эксперты обращают внимание на возможные ограничения этого типа вооружений. В то время как Sea King может внести свой вклад в усиление воздушной поддержки, их потенциал в рамках общих военных нужд Украины остается ограниченным по сравнению с более современными ударными вертолетами, такими как Apache, Tiger или Viper.

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Напомним, в июле Минобороны Великобритании заключило контракт на поставку значительного количества дополнительных универсальных ракет Martlet, часть которых будет направлена в Украину.