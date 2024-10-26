РФ може виробляти біозброю: під Москвою розбудовують секретну лабораторію, - WP (фото)

Офіційні особи в Росії підтвердили, що у їхніх лабораторіях вивчатимуться смертоносні мікроби на кшталт вірусу Ебола для захисту від біотероризму та пандемій. Однак експерти припускають, що розширення лабораторії у Сергієвому Посаді-6 може свідчити про розробку біологічної зброї.

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Порівняння супутникових знімків показує, що росіяни за останні два роки активно будують нові об'єкти на території секретної лабораторії у військовому містечку Сергієв Посад-6 під Москвою. Декілька з новобудов мають ознаки біологічних лабораторій, у яких можлива робота з небезпечними патогенами. Про це повідомило 25 жовтня видання The Washington Post.

Журналісти видання порівнюють зібрані Google Earth і комерційними компаніями з обробки зображень MAXAR і Planet Labs супутникові знімки території Сергієвого Посаду-6 останніх двох років. На них можна побачити, як будівельні машини реконструюють стару лабораторію радянських часів і починають будівництво десяти нових будівель.

На датованому липнем 2024 року знімку видно нові будівлі Фото: Washington Post

З отриманих даних роблять висновок, що росіяни розбудовують об'єкт із високим рівнем біологічної безпеки. На знімках видно десятки вентиляційних установок на даху, ознаки підземної інфраструктури, розділене планування, що зазвичай властиве лабораторіям, і дещо подібне до електростанції.

Вірогідно, на території лабораторії збудували електростанцію Фото: Washington Post

Останніми тижнями російські офіційні особи публічно підтвердили, що вчені використовуватимуть лабораторії для вивчення смертоносних мікробів, таких як вірус Ебола, повідомляють у WP. Росіяни пояснюють це прагненням зміцнити захист країни від біотероризму та майбутніх пандемій. У США лабораторії, які працюють з вірусом Ебола, мають "рівень біологічної безпеки 4" (BSL-4) і обладнуються для роботи з найбільш смертоносними та невиліковними патогенами.

На дахах лабораторії видно численні вентиляційні труби Фото: Washington Post

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит американських журналістів про коментар.

Біолабораторія під Москвою: небезпеку порівнюють з ядерною

Немає жодних ознак використання біологічної зброї в російсько-українській війні, але розвідка США уважно стежить за будівництвом нових лабораторій у Сергієвому Посаді-6, говориться в статті.

Ендрю К. Вебер, колишній високопосадовець Пентагону, який витратив роки на дослідження радянських об’єктів біозброї в 1990-х роках, сказав, що його стурбувало рішення Москви про зведення нових дослідницьких об'єктів у надзвичайно секретному місті, яке в минулому було відоме своєю роллю в дослідженнях біозброї.

"Модернізація узгоджується з історичною роллю цього надсекретного військового біологічного об’єкта в розробці вірусної біологічної зброї", — сказав Вебер.

Український генерал армії, екскерівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж сказав в ефірі 24 Каналу, що інформація про біолабораторії в Росії вже виникала раніше, а зараз ми отримали її підтвердження.

"Росія і не припиняла розробку ядерної, хімічної та біологічної зброї. Вони називають це "тріада глобальної війни". Спочатку це була тріада стримування, а тепер і тріада терору", — зазначив генерал.

Ексрозвідник вважає, що у Сергієвому Посаді-6 росіяни зберігають і виготовляють біологічну зброю, яка може викликати в людей заразні та практично невиліковні хвороби. На його думку, це дасть можливість поширювати епідемії, які загрожуватимуть не лише людям, а й тваринам і рослинам, і можуть бути небезпечнішими за ядерні боєголовки.

Нагадаємо, 15 жовтня Reuters повідомляли, що іспанська поліція вилучила хімічну зброю, що прямувала до Росії. Четверо підозрюваних намагалися провезти 13 тонн заборонених хімікатів через підставну компанію, якою керують "громадяни російського походження".

Раніше, 23 вересня, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр ЗСУ Юрій Федоренко заявляв, що росіяни використовують отруйні БПЛА, що викликають хімічні опіки.