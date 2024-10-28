Путін втратив в Україні 600 тисяч солдатів і тепер покладається на іноземців, — НАТО

За словами генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, після важких російських втрат північнокорейські війська були відправлені в Курську область Росії.

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Російські війська втратили понад 600 000 солдатів в Україні, що змушує кремлівське керівництво все більше покладатися на іноземну підтримку для свого вторгнення, згідно із заявою вищого керівництва НАТО. Про це пише The Daily Mail.

"Поглиблене військове співробітництво між Росією і Північною Кореєю становить загрозу для індо-тихоокеанської та євроатлантичної безпеки", — заявив Рютте в інтерв'ю журналістам після того, як офіційні особи й дипломати НАТО отримали інформацію від південнокорейської делегації.

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Північна Корея де-факто вступила у війну з Україною, — Єрмак

Рютте заявив, що розгортання північнокорейських військ являє собою "значну ескалацію" участі в "незаконній війні Росії" в Україні, порушує резолюції Ради Безпеки ООН і веде до "небезпечного розширення" війни.

За словами Рютте, розгортання північнокорейських військ — це ознака "відчаю, що зростає" з боку президента Росії Володимира Путіна.

"Понад 600 000 російських солдатів було вбито або поранено у війні Путіна, і він не в змозі продовжувати свій наступ на Україну без іноземної підтримки", — сказав Рютте.

У Кремлі відкидають повідомлення про розгортання північнокорейських військ. Але Путін минулого четверга, 28 жовтня, не заперечував, що північнокорейські війська наразі перебувають у Росії, і заявив, що це справа Москви, як реалізувати договір про партнерство з КНДР.

"Північнокорейські війська вже перебувають у Курській області. Це саме те, що ми обговорювали, як підтверджувала Південна Корея. Зараз наші союзники та НАТО можуть це бачити", — повідомив глава ОП Андрій Єрмак у соцмережі X.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили про відправлення "слабких" бійців КНДР до РФ. З'явилася реакція РНБО.

Також повідомлялося, що армія Північної Кореї та війська РФ проводять контрнаступ у Курській області.