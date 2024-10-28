Путин потерял в Украине 600 тысяч солдат и теперь полагается на иностранцев, — НАТО

По словам генерального секретаря Альянса Марка Рютте, после тяжелых российских потерь северокорейские войска были отправлены в Курскую область России.

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Российские войска потеряли свыше 600 000 солдат в Украине, что вынуждает кремлевское руководство все больше полагаться на иностранную поддержку для своего вторжения, согласно заявлению высшего руководства НАТО. Об этом пишет The Daily Mail.

"Углубляющееся военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет угрозу для индо-тихоокеанской и евроатлантической безопасности", — заявил Рютте в интервью журналистам после того, как официальные лица и дипломаты НАТО получили информацию от южнокорейской делегации.

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Северная Корея де-факто вступила в войну с Украиной, – Ермак

Рютте заявил, что развертывание северокорейских войск представляет собой "значительную эскалацию" участия в "незаконной войне России" в Украине, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и ведет к "опасному расширению" войны.

По словам Рютте, развертывание северокорейских войск — это признак "растущего отчаяния" со стороны президента России Владимира Путина.

"Более 600 000 российских солдат были убиты или получили ранения в войне Путина, и он не в состоянии продолжать свое наступление на Украину без иностранной поддержки", — сказал Рютте.

В Кремле отвергают сообщения о развертывании северокорейских войск. Но Путин в прошлый четверг, 28 октября, не отрицал, что северокорейские войска в настоящее время находятся в России, и заявил, что это дело Москвы, как реализовать договор о партнерстве с КНДР.

"Северокорейские войска уже находятся в Курской области. Это именно то, что мы обсуждали, как подтверждала Южная Корея. Сейчас наши союзники и НАТО могут это видеть", — сообщил глава ОП Андрей Ермак в соцсети X.

Напомним, что СМИ сообщили об отправке "слабых" бойцов КНДР в РФ. Появилась реакция СНБО.

Также сообщалось, что армия Северной Кореи и войска РФ проводят контрнаступление в Курской области.