25 років ув'язнення: обвинуваченому у вбивстві екскомандира підводного човна "Краснодар" винесли вирок

За даними слідства, уродженець України Сергій Денисенко отримав завдання від своїх "керівників" ще в жовтні 2022 року. Після отримання російського громадянства в березні 2023 року підготовка продовжилася.

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Обвинуваченого у вбивстві колишнього командира російського підводного човна "Краснодар" засудили до 25 років позбавлення волі. Про це повідомила об'єднана пресслужба судів Краснодарського краю у своєму Telegram-каналі.

Мова про Сергія Денисенка, якого росіяни звинувачують у вбивстві заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи в Краснодарі, капітана другого рангу запасу Станіслава Ржицького.

За даними слідства, таке завдання громадянин України нібито отримав ще в жовтні 2022 року, а вже в березні йому вручили російське громадянство, після чого підготовка продовжилася.

У РФ засудили Сергія Денисенка за вбивство колишнього командира підводного човна "Краснодар" Фото: КоммерсантЪ

"Розглянувши матеріали справи, суд визнав доведеною вину підсудного за всіма пунктами пред'явленого обвинувачення. За сукупністю скоєних злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань остаточно йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 25 років", — ідеться в повідомленні.

Перші 5 років він повинен буде провести у в'язниці, а решту терміну — у виправній колонії суворого режиму. Додатково суд призначив штраф у розмірі 500 000 рублів, з обмеженням волі на строк 1 рік 9 місяців.

Батько вбитого також повинен буде отримати в якості моральної компенсації 5 мільйонів рублів.

Видання "Коммерсант" писало, що сам Сергій Денисенко під час засідання заявив, що вчинив такий злочин "вимушено" і на нього нібито тиснули українські спецслужби, які "погрожували йому та родині". Він визнав свою провину ще на етапі слідства.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі написав, що, якщо Сергій Денисенко дійсно це зробив за завданням українських спецслужб, то, найімовірніше, піде на обмін.

Сергій Денисенко: що про нього відомо

Народився засуджений російським судом чоловік у Сумській області, проте з 2018 року проживав у Бучі, Київської області. В Україні Сергій Денисенко обіймав посаду президента української Федерації карате-до, він також заслужений майстер спорту і володар восьмого дану.

Трохи пізніше він переїхав до Росії, де вів тренерську діяльність і виховував шістьох дітей.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що у Краснодарі застрелили російського воєнкома, який раніше керував підводним човном. За даними журналістів, о восьмій годині ранку Станіслав Ржицький вирушив на пробіжку, під час якої йому і вистрілили в груди.

Пізніше ЗМІ писали, що кілер відстежив маршрут російського військового Ржицького за спортивним застосунком. За даними журналістів, командир підводного човна, який міг обстрілювати Вінницю, практично завжди дотримувався одного маршруту пробіжок. Це могло допомогти вбивці вибрати відповідне місце для розстрілу.