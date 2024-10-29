25 лет заключения: обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" вынесли приговор

По данным следствия, уроженец Украины Сергей Денисенко получил задание от своих "руководителей" еще в октябре 2022 года. После получения российского гражданства в марте 2023 года подготовка продолжилась.

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Обвиняемого в убийстве бывшего командира российской подводной лодки "Краснодар" приговорили к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Речь про Сергея Денисенко, которого россияне обвиняют в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, капитана второго ранга запаса Станислава Ржицкого.

По данным следствия, такое задание гражданин Украины якобы получил еще в октябре 2022 года, а уже в марте ему вручили российское гражданство, после чего подготовка продолжилась.

В РФ осудили Сергея Денисенко за убийство бывшего командира подлодки "Краснодар" Фото: КоммерсантЪ

"Рассмотрев материалы дела, суд счел доказанной вину подсудимого по всем пунктам предъявленного обвинения. По совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет", — говорится в сообщении.

Первые 5 лет он должен будет провести в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил штраф в размере 500 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев.

Отец убитого также должен будет получить в качество моральной компенсации 5 миллионов рублей.

Издание "Коммерсант" писало, что сам Сергей Денисенко во время заседания заявил, что совершил такое преступление "вынуждено" и на него якобы давили украинские спецслужбы, которые "угрожали ему и семье". Он признал свою вину еще на этапе следствия.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале написал, что, если Сергей Денисенко действительно это сделал по заданию украинских спецслужб, то, вероятнее всего, пойдет на обмен.

Сергей Денисенко: что о нем известно

Родился осужденный российским судом мужчина в Сумской области, однако с 2018 года проживал в Буче, Киевской области. В Украине Сергей Денисенко занимал должность президента украинской Федерации каратэ-до, он также заслуженный мастер спорта и обладатель восьмого дана.

Чуть позже он переехал в Россию, где вел тренерскую деятельность и воспитывал шестерых детей.

Напомним, 10 июля стало известно, что в Краснодаре застрелили российского военкома, который ранее руководил подводной лодкой. По данным журналистов, в восемь часов утра Станислав Ржицкий отправился на пробежку, во время которой ему и выстрелили в грудь.

Позже СМИ писали, что киллер отследил маршрут российского военного Ржицкого по спортивному приложению. По данным журналистов, командир подлодки, которая могла обстреливать Винницу, практически всегда придерживался одного маршрута пробежек. Это могло помочь убийце выбрать подходящее место для расстрела.