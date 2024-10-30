Вертольоти українських рятувальників отримають сучасну зброю: якими ракетами озброять Sea King

Вертольоти 70-х років випуску можуть оснастити далекобійними протитанковими ракетами Marte ER. Або Exocet, новітня її версія — MM40 Block 3 — може завдавати ударів по цілях у радіусі 200 км.

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Велика Британія та Німеччина додадуть українським гелікоптерам Sea King наступальних можливостей — озброять сучасними ракетами, що передбачено оборонною угодою Trinity House Agreement. Текст двостороннього комюніке опубліковано на сайті британського уряду.

Повідомляється про спільну підтримку України у протистоянні російській агресії. Зазначається, що спеціальні команди та оборонна промисловість тісно працюватимуть, щоб Україна досягла успіху та довгострокового миру.

"У короткостроковій перспективі ми повністю забезпечимо Україну новими оборонними можливостями, оснастимо передані Німеччиною гелікоптери Sea King сучасними ракетними системами", — ідеться в публікації.

Якими ракетами оснастять вертольоти Sea King

Подробиці щодо ракет не повідомляють, водночас вони мають розширити можливості українських ВМФ для захисту від російської агресії.

Німеччина анонсувала постачання шести списаних вертольотів Sea King MK41 Україні на початку цього року. MK41 — це рятувальні та пошукові вертольоти з невеликими наступальними можливостями — кулеметами калібру 12,7 мм. Але, судячи з недавніх заяв представників ЄС, вертольоти можуть озброїти новітніми ракетами Brimstone 2, радіус дії яких перевищує 40 км. Вага бойової частини — 6,3 кг.

Вертольоти 70-х років випуску також можуть оснастити далекобійними протитанковими ракетами Marte ER. Радіус дії MBDA — понад 100 км. Їх застосовують для атак по наземних цілях.

Ще одна ракета, яка може опинитися на німецьких вертольотах — Exocet. Її новітня версія — MM40 Block 3 — може завдавати ударів по цілях у радіусі 200 км.

Sea King MK41

Вертольоти Sea King — це ліцензійна версія американських Sikorsky S-61, але з відмінними рисами. Спочатку їх розробляли для боротьби з підводними човнами. Але для норвезьких ВПС, німецьких і бельгійських ВПС також розробили рятувальні версії вертольотів.

Нагадаємо, що 30 жовтня Безугла заявила про переведення авіатехніків у піхоту, зазначивши, що льотчики будуть самі готувати собі літаки.

Також повідомлялося, що у ЗСУ заявили, що РФ до зимового періоду посилює атаки по Україні.