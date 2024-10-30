Вертолеты украинских спасателей получат современное оружие: какими ракетами вооружат Sea King

Вертолеты 70-х годов выпуска могут оснастить дальнобойными противотанковыми ракетами Marte ER. Или Exocet, новейшая ее версия — MM40 Block 3 может наносить удары по целям в радиусе 200 км.

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Великобритания и Германия добавят украинским вертолетам Sea King наступательные возможности — вооружат современными ракетами, что предусмотрено оборонным соглашением Trinity House Agreement. Текст двустороннего коммюнике опубликован на сайте британского правительства.

Сообщается о совместной поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

Отмечается, что специальные команды и оборонная промышленность будут тесно работать, чтобы Украина преуспела и достигла долгосрочного мира.

"В ближнесрочной перспективе мы полностью обеспечим Украину новыми оборонными возможностями, оснастим переданные Германией вертолеты Sea King современными ракетными системами", — говорится в публикации.

Какими ракетами оснастят вертолеты Sea King

Подробности относительно ракет не сообщаются, вместе с тем они должны расширить возможности украинских ВМФ для защиты от российской агрессии.

Германия анонсировала поставки шести списанных вертолетов Sea King MK41 Украине в начале этого года. MK41 — это спасательные и поисковые вертолеты с небольшими наступательными возможностями — пулеметами калибра 12,7 мм. Но, судя по недавним заявлениям представителей ЕС, вертолеты могут вооружить новейшими ракетами Brimstone 2, радиус действия которых превышает 40 км. Вес боевой части — 6,3 кг.

Вертолеты 70-х годов выпуска также могут оснастить дальнобойными противотанковыми ракетами Marte ER. Радиус действия MBDA — свыше 100 км. Их применяют для атак по наземным целям.

Еще одна ракета, которая может оказаться на немецких вертолетах — Exocet. Ее новейшая версия — MM40 Block 3 может наносить удары по целям в радиусе 200 км.

Sea King MK41

Вертолеты Sea King — это лицензионная версия американских Sikorsky S-61, но с отличительными особенностями. Первоначально их разрабатывали для борьбы с подводными лодками. Но для норвежских ВВС, немецких и бельгийских ВВС также разработали спасательные версии вертолетов.

Напомним, что 30 октября Безуглая заявила о переводе авиатехников в пехоту, отметив, что летчики будут сами готовить себе самолеты.

Также сообщалось, что в ВСУ заявили, что РФ к зимнему периоду усиливает атаки по Украине.