У Світлограді РФ горить нафтобаза: з'явилися кадри удару БПЛА по стратегічному об'єкту (відео)

За інформацією російських журналістів, дрон упав на території нафтосховища, почалася пожежа.

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Безпілотник атакував російську нафтобазу в Ставропольському краї. Атаці піддалася нафтобаза в населеному пункті Світлоград, постраждалих унаслідок удару немає. Про це повідомив губернатор регіону Володимир Владимиров.

За даними російських ЗМІ, дрон упав на території нафтосховища в місті Світлоград. На опублікованому відео після вибуху видно, що почалася пожежа.

Російське Міноборони традиційно не повідомляє про наслідки атак. Про 83 збиті дрони повідомлялося в ніч на 1 листопада. 36 безпілотників упали над Курською областю, 20 — над Брянською, 12 — над окупованим Кримським півостровом, 8 — над Воронезькою областю, 4 — над Орловською і 3 — над Бєлгородською.

Напередодні, 31 жовтня, повідомлялося, що у РФ невідомі безпілотники атакували аеропорт і нафтову компанію. В Уфі за тривогою було піднято служби безпеки кількох нафтохімічних підприємств. Згодом з'явилася інформація про три безпілотники, що впали.

Також Фокус у своєму матеріалі з'ясовував, що означають масовані запуски "Шахедів" по Україні та до чого варто готуватися. Протягом жовтня війська РФ застосували проти України близько 1 600 далекобійних дронів, це втричі більше, ніж місяцем раніше. Фахівець у сфері військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") розповів, що є кілька версій, чому безпілотники запускаються в такій кількості.