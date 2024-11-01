В Светлограде РФ горит нефтебаза: появились кадры удара БПЛА по стратегическому объекту (видео)

По информации российских журналистов, дрон упал на территории нефтехранилища. На опубликованном видео взрыва начался пожар.

Related video

Беспилотник атаковал российскую нефтебазу в Ставропольском крае. Атаке подверглась нефтебаза в населенном пункте Светлоград, пострадавших в результате удара нет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По данным российских СМИ, дрон упал на территории нефтехранилища в городе Светлоград. На опубликованном видео после взрыва начался пожар.

Российское Минобороны традиционно не сообщает о последствиях атак. О 83 сбитых дронах сообщалось в ночь на 1 ноября. 36 беспилотников упали над Курской областью, 20 — над Брянской, 12 — над оккупированным Крымским полуостровом, 8 — над Воронежской областью, 4 — над Орловской и 3 — над Белгородской.

Накануне, 31 октября, сообщалось, что в РФ неизвестные беспилотники атаковали аэропорт и нефтяную компанию. В Уфе по тревоге были подняты службы безопасности нескольких нефтехимических предприятий. Впоследствии появилась информация о трех упавших БПЛА.

Также Фокус в своем материале выяснял, что означают массированные запуски "Шахедов" по Украине и к чему стоит готовиться. В течение октября войска РФ применили против Украины около 1600 дальнобойных дронов, это втрое больше, чем в месяцем раннее. Специалист в сфере военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Флеш") рассказал, что есть несколько версий, почему беспилотники запускаются в таком количестве.