Танк на водні: Hyundai працює над машиною К3 Nex-Gen зі збільшеним запасом ходу

Очікується, що гібридна силова установка на водневому паливі буде володіти високим ККД і меншими розмірами порівняно з традиційними двигунами. Якщо проєкт буде успішно реалізовано, це стане технологічним проривом у галузі військової техніки.

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Південнокорейська компанія Hyundai Rotem, що входить до складу Hyundai Motor Group, оголосила про розробку інноваційного танка K3 Nex-Gen з водневим двигуном. Цей проєкт здійснюється в партнерстві з Агентством з оборонного розвитку і Корейським науково-дослідним інститутом планування і розвитку оборонних технологій. Про це 31 жовтня повідомили оглядачі Army Recognition.

Проєкт стрімко переходить від теоретичних розробок до більш детального опрацювання. Очікується, що K3 стане першою у світі бронемашиною, оснащеною водневою гібридною силовою установкою.

Що відомо про розробку

Наразі компанія Hyundai Rotem представила загальні положення нового танка, включно з можливим виглядом і ключовими особливостями. Відомо, що K3 матиме посилений захист і отримає потужну 130-мм гармату, що значно перевершує за характеристиками артилерійські системи, встановлені на сучасних танках.

Додатково танк буде оснащений оновленою системою управління вогнем, яка, ймовірно, включатиме елементи штучного інтелекту для підвищення бойової ефективності.

Однією з важливих особливостей проєкту стане висока рухливість K3 як на дорогах, так і по бездоріжжю. Очікується, що танк буде малошумним, що створить додаткові переваги на полі бою. Однак конкретні технології, які забезпечать виконання цих характеристик, поки що залишаються засекреченими.

Перспективна силова установка

Видання The Korea Herald опублікувало інформацію про те, що перші прототипи K3 отримають гібридну силову установку, засновану на дизельному двигуні та електричних компонентах. Ця система працюватиме за принципом гібрида: двигун внутрішнього згоряння живитиме генератор, який, своєю чергою, забезпечить електроенергією всі системи танка, включно з тяговими електромоторами.

Фото: Hyundai Motor

На наступному етапі планується перехід до використання виключно водневих паливних елементів. Це дасть змогу відмовитися від дизельних компонентів, забезпечуючи роботу танка за рахунок електроенергії, що генерується безпосередньо в паливних комірках. Така установка має поміститися в моторний відсік K3, що свідчить про компактність і продуманість її конструкції.

Технологічні переваги водневих паливних елементів

Водневі паливні елементи мають значні переваги перед традиційними двигунами. Ці пристрої мають високий коефіцієнт корисної дії (ККД), що дає змогу створювати більш потужні та економічні установки. Крім цього, їхні невеликі розміри, як порівняти з ДВЗ і акумуляторами аналогічної потужності, спрощують компонування танка і збільшують внутрішні об'єми, що можна використовувати для встановлення додаткових систем.

Технологія водневих паливних елементів заснована на електрохімічній реакції, під час якої водень втрачає електрони та перетворюється на протони, що проходять через спеціальну мембрану. Електрони, що виділяються при цьому, створюють електричний струм, який використовується для живлення електромоторів. Висока ефективність таких систем робить їх привабливими для військової техніки, де важлива не тільки потужність, а й здатність до тривалої автономної роботи.

Тим часом на поточному етапі розробки гібридної системи для K3 компанія Hyundai Rotem поки що не розголошує докладні технічні характеристики. Однак уже очевидно, що якщо проєкт буде успішно реалізовано, це стане технологічним проривом у галузі військової техніки. Введення водневих систем у бойові машини може стати значним кроком у напрямку екологічно чистої та ефективної оборонної продукції.

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