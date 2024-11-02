Видали трохи біноклів: чим Москва озброїла війська КНДР, — ГУР

Північнокорейських солдатів МО РФ екіпірувало як звичайних піхотинців, дізналася українська розвідка. "Особливі буряти" отримали автомати Калашнікова, міномети, гранатомети, кулемети та снайперські гвинтівки.

Related video

В останній тиждень жовтня 2024 року за допомогою трьох десятків військово-транспортних бортів Росія перекинула з приморського краю РФ до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР. Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.

Північнокорейські війська Москва озброїла, зокрема, 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7.

Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, "особливим бурятам", видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів.

Нагадаємо, видання The Sun писало, що ЗСУ вже ліквідували щонайменше 40 "елітних" північнокорейських солдатів, відправлених російським командуванням для повернення захопленої території в Курську область. Це сталося лише через кілька днів після того, як тисячі солдатів Пхеньяна опинилися на території РФ.

Також Фокус писав, що нова реальність змусила бійців ЗСУ готуватися до взаємодії з солдатами Корейської Народної Армії, яких Ким Чен Ин "позичив" Володимиру Путіну. У соцмережах з'явилися фото українсько-корейського розмовника з базовими виразами, щоб військові Сил оборони змогли спробувати переконати північних корейців здатися в полон.