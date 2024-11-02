Северокорейских солдат МО РФ экипировало как обычных пехотинцев, узнала украинская разведка. "Особые буряты" получили автоматы Калашникова, минометы, гранатометы, пулеметы и снайперские винтовки.

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В последнюю неделю октября 2024 года с помощью трех десятков военно-транспортных бортов Россия перебросила из приморского края РФ в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР. Об этом информирует Главное управление разведки МОУ.

Северокорейские войска Москва вооружила, в частности, 60-мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7.

Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, "особым бурятам", выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей.

Напомним, издание The Sun писало, что ВСУ уже ликвидировали по меньшей мере 40 "элитных" северокорейских солдат, отправленных российским командованием для возвращения захваченной территории в Курскую область. Это произошло всего через несколько дней после того, как тысячи солдат Пхеньяна оказались на территории РФ.

Также Фокус писал, что новая реальность заставила бойцов ВСУ готовиться к взаимодействию с солдатами Корейской Народной Армии, которых Ким Чен Ын "одолжил" Владимиру Путину. В соцсетях появились фото украинско-корейского разговорника с базовыми выражениями, чтобы военные Сил обороны смогли попытаться убедить северных корейцев сдаться в плен.