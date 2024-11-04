РФ перехопила американський дрон RQ-20 Puma і отримала доступ до новітніх технологій

За словами журналістів, перехоплення провела спеціалізована група РЕБ, яка нейтралізувала безпілотник, не пошкодивши його критично важливі системи.

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Російські війська перехопили американський безпілотник RQ-20 Puma, вдосконалену тактичну розвідувальну модель, у Запорізькій області. Про це пише портал Army Recognition.

Випадок, що стався 26 жовтня 2024 року, являє собою значне досягнення для російських фахівців із РЕБ. Їм вдалося витягти американський військовий пристрій із неушкодженою електронною частиною.

Тепер російські інженери та військові експерти можуть вивчити й скласти уявлення про компоненти та технології цього пристрою, які зазвичай використовуються американською армією.

Перехоплення здійснила спеціалізована група РЕБ, яка нейтралізувала безпілотник, не пошкодивши його критично важливі системи.

RQ-20 Puma був розроблений AeroVironment і являє собою легкий БПЛА, що запускається вручну і здебільшого використовується для спостереження за полем бою в реальному часі та збору розвідданих. Завдяки невеликому розміру і низькій помітності це важливий актив для військ, що діють у зонах конфлікту.

З початку повномасштабної війни в Україні США поставили ЗСУ кілька партій безпілотників RQ-20 Puma. Дрон Puma став стратегічним інструментом для Сил оборони України та дає змогу збирати та передавати інформацію про пересування росіян.

Характеристики дрона Puma

Уперше дрон Puma був розгорнутий 2008 року, його прийняли на озброєння кілька підрозділів США, включно з армією, корпусом морської піхоти та ВПС.

максимальна злітна вага — 5,9 кг;

розмах крил — 2,8 метра;

максимальна швидкість — 83 км/год;

Puma пролітає до 15 км;

тривалість польоту дві години;

низка датчиків, включно з електрооптичною камерою та інфрачервоним датчиком, дає змогу здійснювати приховане, безперервне спостереження.

корисне навантаження — оптико-електронна система Mantis i45;

для роботи в нічний час перемикається на додаткову i45N;

версія Enhanced Puma містить потужніший двигун і нові батареї, що збільшують його тривалість польоту до 3,5 години;

версія Solar Puma оснащена сонячними батареями, які збільшують автономність до дев'яти годин.

варіант Puma 3 AE оптимізований для морських операцій і може приземлятися на воду і на землю.

Нагадаємо, що американські БПЛА-перехоплювачі Coyote знищили вже 170 дронів.

Також повідомлялося, що українці менше готові терпіти війну: тепер на будь-яку тривалість згодні 63%.