РФ перехватила американский дрон RQ-20 Puma и получила доступ к новейшим технологиям

По словам журналистов, перехват провела специализированная группа РЭБ, которая нейтрализовала беспилотник, не повредив его критически важные системы.

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Российские войска перехватили американский беспилотник RQ-20 Puma, усовершенствованную тактическую разведывательную модель в Запорожской области. Об этом пишет портал Army Recognition.

Случай произошедший 26 октября 2024 года и представляет собой значительное достижение для российских специалистов по части РЭБ. Им удалось извлечь американское военное устройство с неповрежденной электронной частью.

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Теперь российские инженеры и военные эксперты могут изучить и составить представление о компонентах и технологиях этого устройства, обычно используемыми американской армией.

Перехват провела специализированная группа РЭБ, которая нейтрализовала беспилотник, не повредив его критически важные системы.

RQ-20 Puma был разработан AeroVironment и представляет собой легкий, запускаемый вручную БПЛА, который в основном используется для наблюдения за полем боя в реальном времени и сбора разведданных. Благодаря небольшому размеру и низкой заметности это важный актив для войск, действующих в зонах конфликта.

С начала полномасштабной войны в Украине США поставили ВСУ несколько партий беспилотников RQ-20 Puma. Дрон Puma стал стратегическим инструментом для Сил обороны Украины и позволяет собирать и передавать информацию о передвижениях россиян.

Характеристики дрона Puma

Впервые дрон Puma был развернут в 2008 году, его приняли на вооружение несколько подразделений США, включая армию, корпус морской пехоты и ВВС.

максимальный взлетный вес — 5,9 кг;

размах крыльев — 2,8 метра;

максимальная скорость — 83 км/ч;

Puma пролетает до 15 км;

продолжительность полета два часа;

ряд датчиков, включая электрооптическую камеру и инфракрасный датчик, позволяет осуществлять скрытное, непрерывное наблюдение.

полезная нагрузка — оптико-электронная система Mantis i45;

для работы в ночное время переключается на дополнительную i45N;

версия Enhanced Puma включает в себя более мощный двигатель и новые батареи, увеличивающие его продолжительность полета до 3,5 часа;

версия Solar Puma оснащена солнечными батареями, которые увеличивают автономность до девяти часов.

вариант Puma 3 AE оптимизирован для морских операций и может приземляться на воду и на землю.

Напомним, что американские БПЛА-перехватчики Coyote уничтожили уже 170 дронов.

Также сообщалось, что украинцы меньше готовы терпеть войну: теперь на любую длительность согласны 63%.