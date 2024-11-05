Заміна АКС-74У: у РФ завершили випробування "нового" малогабаритного автомата АМ-17 (фото)

Російські зброярі позиціонують автомат як нове рішення, покликане замінити застарілий АКС-74У. Однак ця платформа була розроблена Драгуновим ще в 1975 році.

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Російський концерн "Калашников" 2 листопада оголосив про успішне завершення державних випробувань новітнього автомата АМ-17. Компанія перейшла до доопрацювання документації для отримання сертифіката "О1", необхідного для прийняття автомата на озброєння російської армії. Про це пише портал Army Recognition.

Очікується, що серійне виробництво АМ-17 розпочнеться 2025 року, а сам автомат стане заміною АКС-74У, який перебував на озброєнні з 1979 року.

За словами розробників, АМ-17 розроблений для відповідності сучасним стандартам, покращуючи багато аспектів, характерних для АКС-74У:

вага — АМ-17 завдяки застосуванню полімерних матеріалів важить близько 2,5 кг, що легше АКС-74У (2,7 кг);

скорострільність — у АМ-17 становить 850 пострілів за хвилину, що вище порівняно з 700 пострілами у АКС-74У.

газова система — на відміну від довгохідної системи АКС-74У, АМ-17 оснащений системою з коротким ходом поршня, що покращує керованість і знижує віддачу.

модульність — включає інтегровану планку Пікатінні, телескопічний приклад і амбідекстерні елементи управління, що спрощує адаптацію під різні бойові завдання.

Автомат АМ-17 сумісний з боєприпасами 5,45×39 мм, використовуваними в російській армії, що полегшує його інтеграцію в поточний арсенал. У майбутньому "Калашников" планує розвивати лінійку на основі цієї платформи, додаючи моделі різних калібрів для військового і цивільного використання.

Платформа, якій майже 50 років

Однак попри заявлені поліпшення і позиціювання автомата, як нової зброї, у цієї платформи не все так гладко. Як зазначили оглядачі Defense Express, уся ідея з початком серійного виробництва АМ-17 більше нагадує анекдот, адже прототип зброї був створений ще 1975 року для участі в конкурсі на створення малогабаритного автомата в калібрі 5,45 мм і програв конкуренцію АКС-74У.

Російський автомат АМ-17 Автомат МА Євгена Драгунова Фото: Відкриті джерела

Тоді цей автомат, розроблений автором знаменитої снайперської гвинтівки СВД Євгеном Драгуновим, уже демонстрував новаторський підхід. У його конструкції широко застосовували пластмасу, а головне рішення полягало в поділі автомата на дві частини: пластикову "нижню" і сталеву "верхню", яка приймала на себе силові навантаження.

Автомат, відомий як МА ("малогабаритний автомат"), був легшим за АКС-74У на 200 грамів, лише на 10 мм довшим у складеному вигляді, але мав довший ствол (на 12 мм) і вищу скорострільність (на 100 пострілів за хвилину).

Однак конструкція показала себе менш надійною через проблеми з ударно-спусковим механізмом і деформацією штовхача в газовому вузлі. Також знадобилося доопрацювання полум'ягасника. Поки проводилися ці переробки, конкурс виграв АКС-74У, який у 1979 році був прийнятий на озброєння.

Тепер же "Калашников" представив АМ-17 як заміну АКС-74У, який, за всієї своєї "інноваційності", фактично повторює основні рішення МА, лише в оновленому обважуванні, що подається як нове досягнення. Хоча навіть російські військкори ставляться до АМ-17 з обережністю, відзначаючи реальні можливості і перспективи концерну "Калашников".

Нагадаємо, у серпні на виставці "Армия-2024" "Калашников" представив оновлену версію спортивного пістолета ІЖ-182. Прототип створено на базі компактного пістолета Лебедєва зі значним доопрацюванням після тестування.