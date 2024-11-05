В Україні потрібно криміналізувати ухилення від мобілізації, — ветеран

Євген Дикий зазначив, що зараз за місяць в країні мобілізується в півтора раза менше людей, ніж становлять санітарні втрати за цей же період.

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В Україні потрібно негайно ухвалити жорсткі законодавчі рішення щодо мобілізації, серед яких встановлення граничного терміну служби та криміналізація ухилення. Про це зазначив ветеран російсько-української війни та екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Перше – це встановлення граничного терміну служби, друге рішення – це криміналізація ухилення. Не адміністративний штраф 25 тисяч, а тюремний термін. Тобто є вибір – чотири роки в пікселі й повертаєшся героєм, або чотири роки на зоні безплатною робочою силою і з тавром засудженого до кінця життя", — розповів Євген Дикий.

Він додав, що наразі в Україні мобілізуються в півтора раза менше людей за місяць, ніж становлять санітарні втрати за той самий період.

"Влітку був підйом і мобілізації, і добровільного рекрутингу — десь до 35 тисяч на місяць. У вересні та жовтні цифри просіли до рівня нижче травня минулого року. Сьогодні ми набираємо в півтора раза менше людей за місяць, ніж за цей самий час становлять наші санітарні втрати. Українська армія фізично тане, і це веде нас до катастрофи", — додав ветеран.

Він додав, що до нового року критично необхідно призвати 160 тисяч людей. Дикий нагадав, що Залужний восени 2023 року озвучував цифру півмільйона.

"З того часу не тільки нічого на краще не змінилося, а стало значно гірше. Тобто, якщо рік тому нам були потрібні півмільйона, то зараз терміново треба мінімум стільки", — зауважив екскомандир "Айдару".

Нагадаємо, в кінці жовтня Євген Дикий розповідав про проблеми з мобілізацією в Україні. Він зазначив, що більшість захисників виснажені, адже воюють понад 2 з половиною роки і їх не змінюють.

У вівторок, 5 листопада, стало відомо, що найближчим часом військове командування планує призвати до ЗСУ 160 тисяч осіб. В цьому випадку частини будуть укомплектовані на 85%.