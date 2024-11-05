В Украине нужно криминализировать уклонение от мобилизации, — ветеран

Евгений Дикий отметил, что сейчас за месяц в стране мобилизуется в полтора раза меньше людей, чем составляют санитарные потери за этот же период.

Related video

В Украине нужно немедленно принять жесткие законодательные решения по мобилизации, среди которых установление предельного срока службы и криминализация уклонения. Об этом отметил ветеран российско-украинской войны и экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала "Эспрессо".

"Первое — это установление предельного срока службы, второе решение — это криминализация уклонения. Не административный штраф 25 тысяч, а тюремный срок. То есть есть выбор — четыре года в пикселе и возвращаешься героем, или четыре года на зоне бесплатной рабочей силой и с клеймом осужденного до конца жизни", — рассказал Евгений Дикий.

Он добавил, что сейчас в Украине мобилизуются в полтора раза меньше людей за месяц, чем составляют санитарные потери за тот же период.

"Летом был подъем и мобилизации, и добровольного рекрутинга — где-то до 35 тысяч в месяц. В сентябре и октябре цифры просели до уровня ниже мая прошлого года. Сегодня мы набираем в полтора раза меньше людей за месяц, чем за это же время составляют наши санитарные потери. Украинская армия физически тает, и это ведет нас к катастрофе", — добавил ветеран.

Он добавил, что до нового года критически необходимо призвать 160 тысяч человек. Дикий напомнил, что Залужный осенью 2023 года озвучивал цифру полмиллиона.

"С тех пор не только ничего к лучшему не изменилось, а стало значительно хуже. То есть, если год назад нам были нужны полмиллиона, то сейчас срочно надо минимум столько", — отметил экс-командир "Айдара".

Напомним, в конце октября Евгений Дикий рассказывал о проблемах с мобилизацией в Украине. Он отметил, что большинство защитников истощены, ведь воюют более 2 с половиной лет и их не меняют.

Во вторник, 5 ноября, стало известно, что в ближайшее время военное командование планирует призвать в ВСУ 160 тысяч человек. В этом случае части будут укомплектованы на 85%.