Спільне виробництво з Україною: ракети Thales отримають нову боєголовку, деталі

Про розробку бойової частини ракети повідомили влітку 2024 року на виставці Eurosatory. Вона складається з кількох тисяч сталевих кульок.

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Україна підписала меморандум із компанією Thales Belgium про спільне виробництво ракет, які будуть оснащені боєголовкою, спеціально розробленою для ефективної протидії безпілотникам. Про це повідомляє Forces Operations Blog.

Бойова частина була представлена влітку цього року на виставці Eurosatory. Вона складається із заряду вибухівки та кількох тисяч сталевих кульок.

Радіус дії ракети — до 3000 метрів, що забезпечить ЗСУ проміжне рішення між застосуванням великокаліберних кулеметів для ураження російських дронів-камікадзе "Шахед" і дасть змогу заощадити зенітні ракети.

Про допомогу з боку бельгійської компанії Thales Belgium Україні у спільному виробництві ракет для протидії дронам на початку листопада повідомив міністр зі стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

У межах підписаного меморандуму бельгійська компанія допоможе Україні організувати спільне виробництво 70-мм ракет.

За словами Сметаніна, така співпраця в майбутньому може розширитися, і Київ може отримати відповідні технології для самостійного виробництва ракет FZ275 LGR.

На сьогодні FZ275 LGR — це найбільш технологічний варіант некерованої авіаційної ракети FZ90. Її розробила бельгійська компанія Forges de Zeebrugge.

Бойова частина FZ123

Варіант із напівактивною голівкою самонаведення пройшов випробування у 2015 році.

Ракета FZ275 LGR з напівактивною головкою самонаведення

Завдяки уніфікованому калібру 70 мм ракета сумісна з системами Vampire, які у складі Збройних Сил України використовуються для перехоплення російських безпілотників. Ці комплекси використовують американські ракети з напівактивною головкою самонаведення APKWS.

Нагадаємо, що 6 листопада український дрон подолав 700 миль і одним ударом підірвав 3 військові кораблі РФ.

Також повідомлялося, що, за даними DeepState, ЗС РФ із двох боків наближаються до Курахового і просуваються вглиб Торецька.