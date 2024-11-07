Совместное производство с Украиной: ракеты Thales получат новую боеголовку, детали
О разработке боевой части ракеты сообщили летом 2024 года на выставке Eurosatory. Она состоит из нескольких тысяч стальных шариков.
Украина подписала меморандум с компанией Thales Belgium о совместном производстве ракет, которые будут оснащены боеголовкой, специально разработанной для эффективного противодействия беспилотникам. Об этом сообщает Forces Operations Blog.
Боевая часть была представлена летом этого года на выставке Eurosatory. Она состоит из заряда взрывчатки и нескольких тысяч стальных шариков.
Радиус действия ракеты — до 3000 метров, что обеспечит ВСУ промежуточное решение между применением крупнокалиберных пулеметов для поражения российских дронов-камикадзе "Шахед" и позволит сэкономить зенитные ракеты.
О помощи со стороны бельгийской компании Thales Belgium Украине в совместном производстве ракет для противодействия дронам в начале ноября сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.
В рамках подписанного меморандума бельгийская компания поможет Украине организовать совместное производство 70-мм ракет.
По словам Сметанина, такое сотрудничество в будущем может расшириться, и Киев может получить соответствующие технологии для самостоятельного производства ракет FZ275 LGR.
На сегодня день FZ275 LGR — это самый технологичный вариант неуправляемой авиационной ракеты FZ90. Ее разработала бельгийская компания Forges de Zeebrugge.
Вариант с полуактивной головкой самонаведения прошел испытание в 2015 году.
За счет унифицированного калибра 70 мм ракета совместима с системами Vampire, которые в составе Вооруженных Сил Украины используются для перехвата российских беспилотников. Эти комплексы используют американские ракеты с полуактивной головкой самонаведения APKWS.
Напомним, что 6 ноября украинский дрон преодолел 700 миль и одним ударом взорвал 3 военных корабля РФ.
Также сообщалось, что, по данным DeepState, ВС РФ с двух сторон приближаются к Курахово и продвигаются вглубь Торецка.