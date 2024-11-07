Совместное производство с Украиной: ракеты Thales получат новую боеголовку, детали

О разработке боевой части ракеты сообщили летом 2024 года на выставке Eurosatory. Она состоит из нескольких тысяч стальных шариков.

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Украина подписала меморандум с компанией Thales Belgium о совместном производстве ракет, которые будут оснащены боеголовкой, специально разработанной для эффективного противодействия беспилотникам. Об этом сообщает Forces Operations Blog.

Боевая часть была представлена ​​летом этого года на выставке Eurosatory. Она состоит из заряда взрывчатки и нескольких тысяч стальных шариков.

Радиус действия ракеты — до 3000 метров, что обеспечит ВСУ промежуточное решение между применением крупнокалиберных пулеметов для поражения российских дронов-камикадзе "Шахед" и позволит сэкономить зенитные ракеты.

О помощи со стороны бельгийской компании Thales Belgium Украине в совместном производстве ракет для противодействия дронам в начале ноября сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.

В рамках подписанного меморандума бельгийская компания поможет Украине организовать совместное производство 70-мм ракет.

По словам Сметанина, такое сотрудничество в будущем может расшириться, и Киев может получить соответствующие технологии для самостоятельного производства ракет FZ275 LGR.

На сегодня день FZ275 LGR — это самый технологичный вариант неуправляемой авиационной ракеты FZ90. Ее разработала бельгийская компания Forges de Zeebrugge.

Боевая часть FZ123

Вариант с полуактивной головкой самонаведения прошел испытание в 2015 году.

Ракета FZ275 LGR с полуактивной головкой самонаведения

За счет унифицированного калибра 70 мм ракета совместима с системами Vampire, которые в составе Вооруженных Сил Украины используются для перехвата российских беспилотников. Эти комплексы используют американские ракеты с полуактивной головкой самонаведения APKWS.

Напомним, что 6 ноября украинский дрон преодолел 700 миль и одним ударом взорвал 3 военных корабля РФ.

Также сообщалось, что, по данным DeepState, ВС РФ с двух сторон приближаются к Курахово и продвигаются вглубь Торецка.