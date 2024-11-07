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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Сила, що блокує ": дослідник закликав ввести військовий контингент ЄС в Україну (інфографіка)

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Фото: NYT | 25 бригада ЗСУ в Авдіївці

Військовий аналітик Tendar пропонує повністю звільнити підрозділи ЗСУ від тилової роботи — у такому разі всі українські підрозділи перекинуть на передову лінію, включно з ППО з екіпажами Patriot. Західні війська гарантуватимуть безпеку всього повітряного простору на захід від Дніпра і нейтралізовуватимуть ворожі безпілотники, як в Ізраїлі.

Європа витратила приблизно два з половиною роки практично даремно, але все ж ресурси для моментальної реакції на підтримку України залишаються. А теза про те, що нарощувати військове виробництво зараз занадто пізно, правильна лише частково. Про це написав військовий аналітик Tendar у соцмережі Х.

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"Що ми можемо зробити зараз, це зібрати сили та перемістити в Україну. У Німеччині ми називаємо це Sperrverband (сила, що блокує). Вона навіть не повинна бути великою, принаймні спочатку. Але повинна включати практично всі європейські країни, НАТО/ЄС і ті, що не входять до ЄС або НАТО", — йдеться в публікації.

контингенту ЄС в Україні, війська нато в Україні, Fullscreen
Схема розміщення військового контингенту європейських країн в Україні

Цілі європейської місії в Україні можуть бути такими.

  • Забезпечення безпеки всього повітряного простору на захід від Дніпра і нейтралізація будь-яких ворожих безпілотників. Як це вже робиться для Ізраїлю.
  • Забезпечення безпеки критично важливої інфраструктури та ремонтні роботи по всій країні.
  • Вивільнення всіх українських бойових сил у цих секторах і забезпечення їхньої передислокації на схід України, включно із засобами ППО (батареї Patriot).
  • Запобігання будь-яким потокам біженців шляхом запуску програм реконструкції та забезпечення безпеки.

Автор публікації також пропонує політичні та економічні заходи.

  • Продовжити всі санкції проти РФ на рівні ембарго і закрити обхідні лазівки.
  • Запустити масове виробництво на заводах з виробництва боєприпасів по всій Європі.
  • Поставити Україні потужні ракети великої дальності, такі як Tomahawk і TAURUS, і зняти будь-які обмеження.
  • Збільшити всі оборонні бюджети країн ЄС і зробити їх обов'язковими на рівні не менше 4%. Країни, які не вкладаються в такий показник, повинні платити зі своєї частки бюджету ЄС.
  • Повідомити Китаю, Індії та іншим країнам, що будь-яке порушення цього режиму санкцій спричинить швидкі санкції проти компаній, включно з банками. Автор таких заходів також пропонує вислати всіх співробітників російського посольства, які можуть виявитися шпигунами, і залишити тільки посла й одного помічника, який може відзначати на телефонні дзвінки.

За словами автора, Європа перебуває у стані війни, яку потрібно виграти, і він би вважав за краще зробити це, коли Україна на 80% ще вільна і поки в цьому можуть допомогти понад 30 млн українців.

"Якщо ми цього не зробимо, то нам, можливо, доведеться не тільки терпіти мільйони біженців, а й підбадьорену і зміцнілу Росію, яка, напевно, вдереться в наші землі", — ідеться в публікації. Зазначається також, що Європа вже не може уникнути конфронтації, але її можна зустріти на кращих умовах.

Нагадаємо, що, за даними InformNapalm, у РФ, попри санкції, будують військовий завод на західному обладнанні.

Також повідомлялося, що українські військові повідомили, що російські війська накопичують сили та готуються до контратаки біля Новогродівки.