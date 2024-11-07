"Блокирующая сила": исследователь призвал ввести военный контингент ЕС в Украину (инфографика)

Военный аналитик Tendar предлагает полностью освободить подразделения ВСУ от тыловой работы — в таком случае все украинские подразделения перебросят на передовую линию, включая ПВО с экипажами Patriot. Западные войска будут обеспечивать безопасность всего воздушного пространства к западу от Днепра и нейтрализовывать вражеские беспилотники, как в Израиле.

Европа потратила примерно два с половиной года практически впустую, но все же ресурсы для моментальной реакции в поддержку Украины остаются. А тезис о том, что наращивать военное производство сейчас слишком поздно, верен лишь отчасти. Об этом написал военный аналитик Tendar в соцсети Х.

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"Что мы можем сделать сейчас, это собрать силы и переместить в Украину. В Германии мы называем это Sperrverband (блокирующая сила). Она даже не должна быть большой, по меньше мере поначалу. Но должна включать практически все европейские страны, НАТО/ЕС и не входящие в ЕС или НАТО", — говорится в публикации.

Схема размещения военного контингента европейских стран в Украине

Цели европейской миссии в Украине могут быть следующими.

Обеспечение безопасности всего воздушного пространства к западу от Днепра и нейтрализация любых вражеских беспилотников. Как это уже делается для Израиля.

Обеспечение безопасности критически важной инфраструктуры и ремонтные работы по всей стране.

Высвобождение всех украинских боевых сил в этих секторах и обеспечение их передислокации на восток Украины, включая средства ПВО (батареи Patriot).

Предотвращение любых потоков беженцев путем запуска программ реконструкции и обеспечения безопасности.

Автор публикации также предлагает политические и экономические меры.

Продлить все санкции против РФ на уровне эмбарго и закрыть обходные лазейки.

Запустить массовое производство на заводах по производству боеприпасов по всей Европе.

Поставить Украине мощные ракеты большой дальности, такие как Tomahawk и TAURUS, и снять любые ограничения.

Увеличить все оборонные бюджеты стран ЕС и сделать их обязательными на уровне не менее 4%. Страны, которые не укладываются в такой показатель, должны платить из своей доли бюджета ЕС.

Сообщить Китаю, Индии и другим странам, что любое нарушение этого режима санкций повлечет быстрые санкции против компаний, включая банки. Автор таких мер также предлагает выслать всех сотрудников российского посольства, которые могут оказаться шпионами, и оставить только посла и одного помощника, который может отмечать на телефонные звонки.

По словам автора, Европа находится в состоянии войны, которую нужно выиграть, и он бы предпочел сделать это, когда Украина на 80% еще свободна и пока в этом могут помочь свыше 30 млн украинцев.

"Если мы этого не сделаем, то нам, возможно, придется не только терпеть миллионы беженцев, но и ободренную и окрепшую Россию, которая наверняка вторгнется в наши земли", — говорится в публикации. Отмечается также, что Европа уже не может избежать конфронтации, но ее можно встретить на предпочтительных условиях.

Напомним, что, по данным InformNapalm, в РФ, несмотря на санкции, строят военный завод на западном оборудовании.

Также сообщалось, что украинские военные сообщил, что российские войска накапливают силы и готовятся к контратаке возле Новогродовки.