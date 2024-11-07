У Польщі підрахували обсяги допомоги ЗСУ: які цифри наводять оглядачі

Автор матеріалу Ярослав Ціслак наголосив, що наведені дані ґрунтуються лише на інформації, що з'являється в публічному просторі. Однак Міноборони Польщі вже готує відповідний список і планує оприлюднити його найближчим часом.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща надає значну підтримку Україні, надаючи широкий спектр військової техніки, озброєння та боєприпасів. Однак донедавна польська влада офіційно не публікувала зведених даних про конкретні обсяги цієї допомоги. Щоб заповнити інформаційні прогалини, автори польського ресурсу Defence24 провели власний аналіз даних з відкритих джерел, представивши великий перелік переданого і проданого озброєння.

У матеріалі йдеться, що з лютого 2022 року польська влада уникає розкриття даних про передане озброєння. В офіційних документах Міністерства закордонних справ Польщі вказуються лише відомості про продані українській стороні озброєння через польських комерційних агентів або підприємства.

Але відсутність даних про безоплатну допомогу залишає простір для домислів, хоча в публічному доступі можна знайти фотоматеріали та відео з фронту, на яких видно польське обладнання, що використовується українськими військами.

Ситуація з відсутністю офіційних даних про обсяги польської допомоги викликає дискусії і на міжнародній арені. Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив у соціальній мережі X, що Міністерство оборони вже підготувало відповідний список і планує оприлюднити його найближчим часом.

"В очікуванні, коли Міністерство оборони представить точний список польської військової допомоги Україні, можна трохи поміркувати про її розміри. Ці припущення не обов'язково мають бути повністю фактологічно вірними та ґрунтуватися лише на інформації, що з'являється в публічному просторі", — пише автор публікації Ярослав Ціслак.

Постачання в рамках безоплатної допомоги

Згідно з даними Defence24, починаючи з лютого 2022 року, Польща передала Україні таку військову техніку:

Танки

14 танків Leopard 2A4;

близько 30 PT-91 Twardy;

близько 280 танків Т-72.

Бронетехніка

400 БМП-1;

50 бронемашин Rosomak з баштою Hitfist-30;

неназвана кількість бронеавтомобілів типу Dzik.

Артилерійські системи

54 самохідні артилерійські установки (САУ) Krab;

вісім самохідних мінометів Rak і чотири машини управління вогнем для них;

близько 30 САУ 2С1 "Гвоздика".

Реактивні системи залпового вогню та міномети

35 РСЗВ БМ-21 "Град";

70 мінометів калібру 120 мм;

чотири автоматичні міномети 2Б9М калібру 82 мм;

неназвана кількість мінометів калібру 60 мм (LM-60).

Стрілецьке та піхотне озброєння

гранатомети РПГ-76 Komar;

карабіни Grot;

гранати, патрони та інші боєприпаси до стрілецької зброї;

вибухові речовини та спорядження для солдатів.

Зенітні засоби

установки ЗУ-23-2;

гармати С-60;

зенітні самохідні установки ЗСУ-23-4 "Шилка";

переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Piorun;

зенітні ракетні комплекси малої дальності "Оса-АКМ" і С-125.

Авіація

14 літаків МіГ-29 і ракети до них;

11 ударних вертольотів Мі-24.

Постачання в рамках закупівель 2022-2023 років

Крім безоплатної допомоги, Україна також закупила у Польщі значну кількість техніки та озброєння. Серед них:

Бронетехніка

60 броньованих транспортних машин МТ-ЛБ;

49 БТР Oncilla;

19 бронеавтомобілів SCAM SM T63/Dzik II;

по одному екземпляру бронетранспортера БРДМ-2 і машини SKOT R-3M.

Артилерійські системи та міномети

54 САУ Krab (18 із них були передані вже у 2024 році);

70 САУ 2С1 "Гвоздика";

чотири БМ-21 "Град";

89 мінометів калібру 82 мм і 22 міномети калібру 120 мм.

Зенітні комплекси та боєприпаси

34 ПЗРК Piorun;

39,28 тисячі реактивних снарядів С-8.

Автори Defence24 підкреслюють, що наведені дані є попередніми, і запросили в Міністерстві оборони Польщі уточнену інформацію для підтвердження обсягу військової допомоги, спрямованої Україні.

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