В Польше подсчитали объемы помощи ВСУ: какие цифры приводят обозреватели
Автор материала Ярослав Цислак подчеркнул, что приведенные данные основаны только на информации, появляющейся в публичном пространстве. Однако Минобороны Польши уже готовит соответствующий список и планирует обнародовать его в ближайшее время.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша оказывает значительную поддержку Украине, предоставляя широкий спектр военной техники, вооружения и боеприпасов. Однако до недавнего времени польские власти официально не публиковали сводные данные о конкретных объемах этой помощи. Чтобы восполнить информационные пробелы, авторы польского ресурса Defence24 провели собственный анализ данных из открытых источников, представив обширный перечень переданного и проданного вооружения.
В материале говорится, что с февраля 2022 года польские власти избегают раскрытия данных о переданном вооружении. В официальных документах Министерства иностранных дел Польши указываются лишь сведения о проданных украинской стороне вооружениях через польских коммерческих агентов или предприятия.
Но отсутствие данных о безвозмездной помощи оставляет пространство для домыслов, хотя в публичном доступе можно найти фотоматериалы и видео с фронта, на которых видно польское оборудование, использующееся украинскими войсками.
Ситуация с отсутствием официальных данных об объемах польской помощи вызывает дискуссии и на международной арене. Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил в социальной сети X, что Министерство обороны уже подготовило соответствующий список и планирует обнародовать его в ближайшее время.
"В ожидании, когда Министерство обороны представит точный список польской военной помощи Украине, можно немного порассуждать о ее размерах. Эти предположения не обязательно должны быть полностью фактологически верными и основаны только на информации, появляющейся в публичном пространстве", — пишет автор публикации Ярослав Цислак.
Поставки в рамках безвозмездной помощи
Согласно данным Defence24, начиная с февраля 2022 года, Польша передала Украине следующую военную технику:
Танки
- 14 танков Leopard 2A4;
- около 30 PT-91 Twardy;
- около 280 танков Т-72.
Бронетехника
- 400 БМП-1;
- 50 бронемашин Rosomak с башней Hitfist-30;
- неназванное количество бронеавтомобилей типа Dzik.
Артиллерийские системы
- 54 самоходных артиллерийских установки (САУ) Krab;
- восемь самоходных минометов Rak и четыре машины управления огнем для них;
- около 30 САУ 2С1 "Гвоздика".
Реактивные системы залпового огня и минометы
- 35 РСЗО БМ-21 "Град";
- 70 минометов калибра 120 мм;
- четыре автоматических миномета 2Б9М калибра 82 мм;
- неназванное количество минометов калибра 60 мм (LM-60).
Стрелковое и пехотное вооружение
- гранатометы РПГ-76 Komar;
- карабины Grot;
- гранаты, патроны и другие боеприпасы к стрелковому оружию;
- взрывчатые вещества и снаряжение для солдат.
Зенитные средства
- установки ЗУ-23-2;
- пушки С-60;
- зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка";
- переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun;
- зенитные ракетные комплексы малой дальности "Оса-АКМ" и С-125.
Авиация
- 14 самолетов МиГ-29 и ракеты к ним;
- 11 ударных вертолетов Ми-24.
Поставки в рамках закупок 2022-2023 годов
Кроме безвозмездной помощи, Украина также закупила у Польши значительное количество техники и вооружения. В их числе:
Бронетехника
- 60 бронированных транспортных машин МТ-ЛБ;
- 49 БТР Oncilla;
- 19 бронеавтомобилей SCAM SM T63/Dzik II;
- по одному экземпляру бронетранспортера БРДМ-2 и машины SKOT R-3M.
Артиллерийские системы и минометы
- 54 САУ Krab (18 из них были переданы уже в 2024 году);
- 70 САУ 2С1 "Гвоздика";
- четыре БМ-21 "Град";
- 89 минометов калибра 82 мм и 22 миномета калибра 120 мм.
Зенитные комплексы и боеприпасы
- 34 ПЗРК Piorun;
- 39,28 тысяч реактивных снарядов С-8.
Авторы Defence24 подчеркивают, что приведенные данные являются предварительными, и запросили в Министерстве обороны Польши уточненную информацию для подтверждения объема военной помощи, направленной Украине.Важно
Напомним, президент Польши Анджей Дуда 25 октября заявил, что его страна не передаст Украине приобретенное у Южной Кореи вооружение, даже если Сеул разрешит такие поставки. Он подчеркнул, что это вооружение должно служить безопасности Польши.