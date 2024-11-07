Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

В Польше подсчитали объемы помощи ВСУ: какие цифры приводят обозреватели

прольский танк т-72
Фото: EFE | Иллюстративное фото

Автор материала Ярослав Цислак подчеркнул, что приведенные данные основаны только на информации, появляющейся в публичном пространстве. Однако Минобороны Польши уже готовит соответствующий список и планирует обнародовать его в ближайшее время.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша оказывает значительную поддержку Украине, предоставляя широкий спектр военной техники, вооружения и боеприпасов. Однако до недавнего времени польские власти официально не публиковали сводные данные о конкретных объемах этой помощи. Чтобы восполнить информационные пробелы, авторы польского ресурса Defence24 провели собственный анализ данных из открытых источников, представив обширный перечень переданного и проданного вооружения.

В материале говорится, что с февраля 2022 года польские власти избегают раскрытия данных о переданном вооружении. В официальных документах Министерства иностранных дел Польши указываются лишь сведения о проданных украинской стороне вооружениях через польских коммерческих агентов или предприятия.

Но отсутствие данных о безвозмездной помощи оставляет пространство для домыслов, хотя в публичном доступе можно найти фотоматериалы и видео с фронта, на которых видно польское оборудование, использующееся украинскими войсками.

Ситуация с отсутствием официальных данных об объемах польской помощи вызывает дискуссии и на международной арене. Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил в социальной сети X, что Министерство обороны уже подготовило соответствующий список и планирует обнародовать его в ближайшее время.

"В ожидании, когда Министерство обороны представит точный список польской военной помощи Украине, можно немного порассуждать о ее размерах. Эти предположения не обязательно должны быть полностью фактологически верными и основаны только на информации, появляющейся в публичном пространстве", — пишет автор публикации Ярослав Цислак.

Поставки в рамках безвозмездной помощи

Согласно данным Defence24, начиная с февраля 2022 года, Польша передала Украине следующую военную технику:

Танки

  • 14 танков Leopard 2A4;
  • около 30 PT-91 Twardy;
  • около 280 танков Т-72.

Бронетехника

  • 400 БМП-1;
  • 50 бронемашин Rosomak с башней Hitfist-30;
  • неназванное количество бронеавтомобилей типа Dzik.

Артиллерийские системы

  • 54 самоходных артиллерийских установки (САУ) Krab;
  • восемь самоходных минометов Rak и четыре машины управления огнем для них;
  • около 30 САУ 2С1 "Гвоздика".

Реактивные системы залпового огня и минометы

  • 35 РСЗО БМ-21 "Град";
  • 70 минометов калибра 120 мм;
  • четыре автоматических миномета 2Б9М калибра 82 мм;
  • неназванное количество минометов калибра 60 мм (LM-60).

Стрелковое и пехотное вооружение

  • гранатометы РПГ-76 Komar;
  • карабины Grot;
  • гранаты, патроны и другие боеприпасы к стрелковому оружию;
  • взрывчатые вещества и снаряжение для солдат.

Зенитные средства

  • установки ЗУ-23-2;
  • пушки С-60;
  • зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка";
  • переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun;
  • зенитные ракетные комплексы малой дальности "Оса-АКМ" и С-125.

Авиация

  • 14 самолетов МиГ-29 и ракеты к ним;
  • 11 ударных вертолетов Ми-24.

Поставки в рамках закупок 2022-2023 годов

Кроме безвозмездной помощи, Украина также закупила у Польши значительное количество техники и вооружения. В их числе:

Бронетехника

  • 60 бронированных транспортных машин МТ-ЛБ;
  • 49 БТР Oncilla;
  • 19 бронеавтомобилей SCAM SM T63/Dzik II;
  • по одному экземпляру бронетранспортера БРДМ-2 и машины SKOT R-3M.

Артиллерийские системы и минометы

  • 54 САУ Krab (18 из них были переданы уже в 2024 году);
  • 70 САУ 2С1 "Гвоздика";
  • четыре БМ-21 "Град";
  • 89 минометов калибра 82 мм и 22 миномета калибра 120 мм.

Зенитные комплексы и боеприпасы

  • 34 ПЗРК Piorun;
  • 39,28 тысяч реактивных снарядов С-8.

Авторы Defence24 подчеркивают, что приведенные данные являются предварительными, и запросили в Министерстве обороны Польши уточненную информацию для подтверждения объема военной помощи, направленной Украине.

Важно
"Теперь вооружаем Польшу": Варшава прекратила поставки оружия в Украину, — Моравецкий

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 25 октября заявил, что его страна не передаст Украине приобретенное у Южной Кореи вооружение, даже если Сеул разрешит такие поставки. Он подчеркнул, что это вооружение должно служить безопасности Польши.