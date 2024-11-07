В Польше подсчитали объемы помощи ВСУ: какие цифры приводят обозреватели

Автор материала Ярослав Цислак подчеркнул, что приведенные данные основаны только на информации, появляющейся в публичном пространстве. Однако Минобороны Польши уже готовит соответствующий список и планирует обнародовать его в ближайшее время.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша оказывает значительную поддержку Украине, предоставляя широкий спектр военной техники, вооружения и боеприпасов. Однако до недавнего времени польские власти официально не публиковали сводные данные о конкретных объемах этой помощи. Чтобы восполнить информационные пробелы, авторы польского ресурса Defence24 провели собственный анализ данных из открытых источников, представив обширный перечень переданного и проданного вооружения.

В материале говорится, что с февраля 2022 года польские власти избегают раскрытия данных о переданном вооружении. В официальных документах Министерства иностранных дел Польши указываются лишь сведения о проданных украинской стороне вооружениях через польских коммерческих агентов или предприятия.

Но отсутствие данных о безвозмездной помощи оставляет пространство для домыслов, хотя в публичном доступе можно найти фотоматериалы и видео с фронта, на которых видно польское оборудование, использующееся украинскими войсками.

Ситуация с отсутствием официальных данных об объемах польской помощи вызывает дискуссии и на международной арене. Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил в социальной сети X, что Министерство обороны уже подготовило соответствующий список и планирует обнародовать его в ближайшее время.

"В ожидании, когда Министерство обороны представит точный список польской военной помощи Украине, можно немного порассуждать о ее размерах. Эти предположения не обязательно должны быть полностью фактологически верными и основаны только на информации, появляющейся в публичном пространстве", — пишет автор публикации Ярослав Цислак.

Поставки в рамках безвозмездной помощи

Согласно данным Defence24, начиная с февраля 2022 года, Польша передала Украине следующую военную технику:

Танки

14 танков Leopard 2A4;

около 30 PT-91 Twardy;

около 280 танков Т-72.

Бронетехника

400 БМП-1;

50 бронемашин Rosomak с башней Hitfist-30;

неназванное количество бронеавтомобилей типа Dzik.

Артиллерийские системы

54 самоходных артиллерийских установки (САУ) Krab;

восемь самоходных минометов Rak и четыре машины управления огнем для них;

около 30 САУ 2С1 "Гвоздика".

Реактивные системы залпового огня и минометы

35 РСЗО БМ-21 "Град";

70 минометов калибра 120 мм;

четыре автоматических миномета 2Б9М калибра 82 мм;

неназванное количество минометов калибра 60 мм (LM-60).

Стрелковое и пехотное вооружение

гранатометы РПГ-76 Komar;

карабины Grot;

гранаты, патроны и другие боеприпасы к стрелковому оружию;

взрывчатые вещества и снаряжение для солдат.

Зенитные средства

установки ЗУ-23-2;

пушки С-60;

зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка";

переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun;

зенитные ракетные комплексы малой дальности "Оса-АКМ" и С-125.

Авиация

14 самолетов МиГ-29 и ракеты к ним;

11 ударных вертолетов Ми-24.

Поставки в рамках закупок 2022-2023 годов

Кроме безвозмездной помощи, Украина также закупила у Польши значительное количество техники и вооружения. В их числе:

Бронетехника

60 бронированных транспортных машин МТ-ЛБ;

49 БТР Oncilla;

19 бронеавтомобилей SCAM SM T63/Dzik II;

по одному экземпляру бронетранспортера БРДМ-2 и машины SKOT R-3M.

Артиллерийские системы и минометы

54 САУ Krab (18 из них были переданы уже в 2024 году);

70 САУ 2С1 "Гвоздика";

четыре БМ-21 "Град";

89 минометов калибра 82 мм и 22 миномета калибра 120 мм.

Зенитные комплексы и боеприпасы

34 ПЗРК Piorun;

39,28 тысяч реактивных снарядов С-8.

Авторы Defence24 подчеркивают, что приведенные данные являются предварительными, и запросили в Министерстве обороны Польши уточненную информацию для подтверждения объема военной помощи, направленной Украине.

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