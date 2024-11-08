Російського генерала Клименка могли ліквідувати за допомогою БПЛА, - соцмережі (фото)

Відомо, що попередній некролог Клименка з пабліка у Вконтакті видалили після десятків гнівних коментарів від росіян, які звинувачували генерал-майора в загибелі рядових окупантів.

У соцмережах з'явився висновок про смерть російського генерал-майора Павла Клименка, якого сьогодні ліквідували в окупованій Донецькій області. Згідно з ним, виявилося, що генерала атакували FPV-дронами. Також розв'язалася загадка, чому його некролог таємниче зник із пабліка у Вконтакте. Про це повідомляє Telegram-канал "Досьє шпигуна".

У висновку йдеться, що генерал-майора Павла Юрійовича Клименка було ліквідовано 6 листопада. О 22.00 він "помер від отриманих мінно-вибухових травм".

Висновок про смерть російського генерала Клименка Фото: Скриншот

Зазначається, що командир 5-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 41698, Макіївка) генерал-майор Клименко Павло Юрійович разом із підлеглими, переміщаючись на мотоциклах, "зазнали вогневого впливу противника із застосуванням FPV-дронів" у районі селища Красногорівка в Донецькій області.

"Клименко отримав численні травми, внаслідок яких пізніше помер у реанімації "Республіканського центру травматології" м. Донецька", — ідеться у висновку. Згадується, що Клименко отримав кілька травм голови. Також вказано склад сім'ї: дружина і двоє дітей; і домашню адресу: місто Севастополь в окупованому Криму.

Тим часом видання "Важные истории", яке одне з перших повідомило про смерть генерала Клименка і нагадало, що він організував справжній катівельний табір для російських військових, вимагав у них гроші і відправляв у так звані "м'ясні штурми", з'ясувало, чому зник перший некролог генерала, опублікований у Вконтакте.

Під ним стали з'являтися гнівні коментарі від росіян, які звинувачували Клименка в загибелі своїх рідних і друзів.

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Після чого перший некролог прибрали і вже опублікували новий, під яким коментарі просто відключені.

Новий некролог генерала Клименка, під яким не можна залишати коментарі Фото: Скриншот

Нагадаємо, Фокус писав про російського генерала Павла Клименка і про діяльність його підлеглих. Саме солдати 5-ї окремої мотострілецької бригади кілька місяців тому катували до смерті громадянина США і стрінгера RT Рассела Бентлі. А потім намагалися приховати його смерть.