Почалися бої за Юр'ївку і триває зачистка Вознесенки: боєць ЗСУ про Покровський напрямок

Поблизу Селидового загарбники встановили контроль над селом Новоолексіївка. Генштаб ЗСУ не коментує втрату населеного пункту, однак інформує, що наразі тривають бої поблизу Сухого Яру та Григорівки.

Російські окупанти на Донеччині почали робити зачистку села Вознесенка та наступають в районі Новоолексіївки. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Покровський напрямок. На півночі у нас зараз гучно, після вчорашнього накату у посадку перед Сухим Яром як ми знищили ворожу техніку та о/с противника, п**ари почали прогрівати Лисівку та Сухий Яр мінометами", — розповів він.

Військовий додав, що просування вглиб української оборони з боку ЗС РФ не відбувається.

"На півдні ворог займає Новоолексіївку. Були проведені етапи зачистки, тепер село перейшло під контроль р*сні. Також південніше від цього села відновився наступ противника, вони зайняли декілька посадок та пройшли приблизно десь 2км. Так само, п**арня атакує північно-західніше село Юр'ївку за яке почалися бої. Наразі триває зачистка населеного пункту Вознесенка та вже тривають бої на північних околицях Сонцівки", — розповів він.

Також "Мучной" зауважив, що ворог намагається розширювати фланги південніше та досягти своєї мети, а від Сонцівки до Старих Тернів 4.17км.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 24 наступальних дії ЗС РФ в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 50 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

Нагадаємо, що 7 листопада повідомлялося, що ЗС РФ почали збиратися силами для масивного наступу на одній з ділянок фронту на Курахівському напрямку на Донеччині.