Начались бои за Юрьевку и продолжается зачистка Вознесенки: боец ВСУ о Покровском направлении

Вблизи Селидово захватчики установили контроль над селом Новоалексеевка. Генштаб ВСУ не комментирует потерю населенного пункта, однако информирует, что сейчас продолжаются бои вблизи Сухого Яра и Григорьевки.

Российские оккупанты в Донецкой области начали делать зачистку села Вознесенка и наступают в районе Новоалексеевки. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Покровское направление. На севере у нас сейчас громко, после вчерашнего наката в посадку перед Сухим Яром как мы уничтожили вражескую технику и о/с противника, п**ары начали прогревать Лисовку и Сухой Яр минометами", — рассказал он.

Военный добавил, что продвижение вглубь украинской обороны со стороны ВС РФ не происходит.

"На юге враг занимает Новоалексеевку. Были проведены этапы зачистки, теперь село перешло под контроль р*сни. Также южнее этого села возобновилось наступление противника, они заняли несколько посадок и прошли примерно где-то 2км. Так же, п**арня атакует северо-западнее село Юрьевку за которое начались бои. Сейчас продолжается зачистка населенного пункта Вознесенка и уже идут бои на северных окраинах Сонцовки", — рассказал он.

Также "Мучной" отметил, что враг пытается расширять фланги южнее и достичь своей цели, а от Сонцовки до Старых Тернов 4.17км.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Покровском направлении ВСУ остановили 24 наступательных действия ВС РФ в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 50 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Сонцовки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.

Напомним, что 7 ноября сообщалось, что ВС РФ начали собираться силами для массивного наступления на одном из участков фронта на Кураховском направлении в Донецкой области.