Чи можуть мобілізувати на фронт всіх чоловіків із однієї родини: яки є винятки

В чинному законодавстві відсутня заборона на одночасну мобілізацію батька та сина. Однак передбачені певні винятки для родин, які постраждали внаслідок бойових дій.

Згідно із законодавством України, родинні зв'язки не є підставою для відстрочки від мобілізації. Тобто закон не забороняє мобілізовувати всіх чоловіків із однієї родини. Але є низка винятків, які захищають певні категорії громадян від одночасного призову. Такі норми прописані у Законі "Про військовий обов'язок та військову службу".

Чимало українців хибно вважають, що ТЦК можуть мобілізувати тільки одного працездатного чоловіка з родини. Чинне законодавство України не передбачає заборони для мобілізації з однієї родини працездатних чоловіків. Зокрема, відсутня заборона на одночасну мобілізацію батька та сина.

Отже, якщо батько та син/сини є придатними до військової служби та досягли мобілізаційного віку, вони можуть бути мобілізовані навіть одночасно. Є винятки для певних категорій осіб.

У законодавстві передбачені особливі випадки для родин, які зазнали втрат під час бойових дій.

Зокрема, від призову звільняються близькі родичі загиблих або зниклих безвісти під час проведення АТО/ООС та повномасштабного вторгнення. До переліку близьких родичів належать: чоловік, дружина, діти, батьки, дідусі, бабусі, рідні брати та сестри.

Додаткові пільги передбачені для військовозобов'язаних, які мають неповнолітніх дітей. Якщо один з подружжя вже проходить військову службу, другого не можуть мобілізувати.

У разі втрати родичів під час бойових дій, необхідно надати відповідні документи у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Це дозволить уникнути призову інших членів родини.

Також в родині, наприклад, є жінка з інвалідністю, не може бути мобілізованим батько та син. Оскільки хтось один, відповідно до 23 статті Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" має здійснювати за нею догляд та матиме право на відстрочку від мобілізації.

Однак, законодавством не передбачено хто саме матиме право на таку відстрочку. Відповідно батько та син мають особисто між собою вирішувати хто буде мобілізованим.

Також, до прикладу, батько у якого є троє дітей на утриманні до 18 років та повнолітній син, не може бути мобілізованим разом із повнолітнім сином. Оскільки згідно з 23 статтею закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" він матиме право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що економіка потребує резервування, однак потребує продовження і мобілізація. Тому мобілізацію в Україні продовжать у 2025 році для виконання цілей та завдань, зазначених військовою стратегією.