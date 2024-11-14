Могут ли мобилизовать на фронт всех мужчин из одной семьи: какие есть исключения

В действующем законодательстве отсутствует запрет на одновременную мобилизацию отца и сына. Однако предусмотрены определенные исключения для семей, пострадавших в результате боевых действий.

Согласно законодательству Украины, родственные связи не являются основанием для отсрочки от мобилизации. То есть закон не запрещает мобилизовать всех мужчин из одной семьи. Но есть ряд исключений, которые защищают определенные категории граждан от одновременного призыва. Такие нормы прописаны в Законе "О воинской обязанности и военной службе".

Многие украинцы ошибочно считают, что ТЦК могут мобилизовать только одного трудоспособного мужчину из семьи. Действующее законодательство Украины не предусматривает запрета для мобилизации из одной семьи трудоспособных мужчин. В частности, отсутствует запрет на одновременную мобилизацию отца и сына.

Итак, если отец и сын/сыновья пригодны к военной службе и достигли мобилизационного возраста, они могут быть мобилизованы даже одновременно. Есть исключения для определенных категорий лиц.

В законодательстве предусмотрены особые случаи для семей, которые понесли потери во время боевых действий.

В частности, от призыва освобождаются близкие родственники погибших или пропавших без вести во время проведения АТО/ООС и полномасштабного вторжения. В перечень близких родственников относятся: муж, жена, дети, родители, дедушки, бабушки, родные братья и сестры.

Дополнительные льготы предусмотрены для военнообязанных, имеющих несовершеннолетних детей. Если один из супругов уже проходит военную службу, второго не могут мобилизовать.

В случае потери родственников во время боевых действий, необходимо предоставить соответствующие документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это позволит избежать призыва других членов семьи.

Также в семье, например, есть женщина с инвалидностью, не может быть мобилизованным отец и сын. Поскольку кто-то один, в соответствии с 23 статьей Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" должен осуществлять за ней уход и будет иметь право на отсрочку от мобилизации.

Однако, законодательством не предусмотрено кто именно будет иметь право на такую отсрочку. Соответственно отец и сын должны лично между собой решать кто будет мобилизованным.

Также, к примеру, отец у которого есть трое детей на иждивении до 18 лет и совершеннолетний сын, не может быть мобилизованным вместе с совершеннолетним сыном. Поскольку согласно 23 статье закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" он имеет право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров отметил, что экономика нуждается в резервировании, однако требует продолжения и мобилизация. Поэтому мобилизацию в Украине продолжат в 2025 году для выполнения целей и задач, указанных военной стратегией.