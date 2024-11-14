На посилення мобілізації або переговори з позиції сили: США спрямовують допомогу Україні на 2025 рік

За словами американського держсекретаря, Вашингтон коригуватиме військову допомогу залежно від нагальних потреб ЗСУ. Щоб Україна "могла домовлятися про мир з позиції сили" або мобілізувати нові війська.

Адміністрація президента США Джо Байдена прагне у свої останні місяці при владі домогтися того, щоб Україна могла продовжувати протистояти повномасштабному вторгненню наступного року — утримати наступ ЗС РФ і підійти до потенційних мирних переговорів із позиції сили. Про це пише The Associated Press.

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Країни НАТО повинні продовжувати стежити за тим, щоб "в України були гроші, боєприпаси та мобілізовані сили для ефективного опору у 2025 році, або щоб вона могла домовлятися про мир із позиції сили", заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Брюсселя.

США, зі свого боку, за його словами, коригуватимуть військову допомогу. Але подробиць не повідомляють.

Нагадаємо, що, за інформацією мера Маріуполя Вадима Бойченка від 14 листопада, 30% маріупольців повернулися в окуповане місто через розчарування і відсутність грошей.

Також повідомлялося, що командири військ РФ надають солдатам під Курськом невірні розвіддані.

Своєю чергою, The New York Times пише про те, що для України в пріоритеті безпека, а не території. І це головна умова майбутніх переговорів зазначив представник українського керівництва на умовах анонімності.