На усиление мобилизации или переговоры с позиции силы: США направляют помощь Украине на 2025 год
По словам американского госсекретаря, Вашингтон будет корректировать военную помощь в зависимости от насущных потребностей ВСУ. Чтобы Украина "могла договариваться о мире с позиции силы" или мобилизовать новые войска.
Администрация президента США Джо Байдена стремится в свои последние месяцы у власти добиться того, чтобы Украина могла продолжать противостоять полномасштабному вторжению в следующем году — удержать наступление ВС РФ и подойти к потенциальным мирным переговорам с позиции силы. Об этом пишет The Associated Press.Важно
Страны НАТО должны продолжать следить за тем, чтобы "у Украины были деньги, боеприпасы и мобилизованные силы для эффективного сопротивления в 2025 году, или чтобы она могла договариваться о мире с позиции силы", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Брюссель.
США, в свою очередь, по его словам, будут корректировать военную помощь. Но подробности не сообщаются.
Напомним, что, по информации мэра Мариуполя Вадима Бойченко, 30% мариупольцев вернулись в оккупированный город из-за разочарования и отсутствия денег.
Также сообщалось, что командиры войск РФ предоставляют солдатам под Курском неверные разведданные.
В свою очередь, The New York Times пишет о том, что для Украины в приоритете безопасность, а не территории. И это главное условие будущих переговоров отметил представитель украинского руководства на условиях анонимности.