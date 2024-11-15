Експерти з усієї Європи діляться досвідом: бійці ЗСУ проходять саперну підготовку на Кіпрі (фото)

Навчання триватиме п'ять тижнів, українських солдатів навчать також поводитися і з іншими вибухонебезпечними боєприпасами, як-от ракети, артилерійські снаряди, гранати та мінометні міни.

За сотні кілометрів від лінії фронту в Україні бійці ЗСУ вчаться виявляти та знешкоджувати наземні міни. У таборі Кіпрської національної гвардії кіпрські військові діляться своїм досвідом вирішення бойових завдань, залучені також експерти з усієї Європи. Про це повідомляє Sky News.

Навчальна наземна міна, що використовується в рамках навчання

Навчання триває п'ять тижнів, українських солдатів навчають поводження з іншими вибухонебезпечними боєприпасами, такими як ракети, артилерійські снаряди, гранати та мінометні міни.

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"Їх вчать знешкодження боєприпасів із використанням справжніх вибухових речовин", — сказав один із офіцерів.

Повідомляється, що це буде основним завданням стажистів, коли вони повернуться. Серед інструментів, що використовуються, — металошукачі, щупи та зонди.

"Міни-пастки — широко розповсюджене явище в Україні", — сказав головний офіцер із навчання в межах програми.

За даними ООН, від 24 лютого 2022 року від наземних мін та інших подібних боєприпасів загинули близько 399 осіб і 915 дістали поранення. Понад 10% цих жертв — діти.

До всього іншого, вибухові речовини заважають обробляти п'ять мільйонів гектарів землі, що тягне за собою економічні наслідки для України.

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