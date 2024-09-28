Почули гуркіт: сапери відібрали у кота ручну гранату, яку він знайшов у підвалі (фото)

Тварина не тільки знайшла вибуховий пристрій, а й почала з ним гратися. Господарі почули гучні звуки й негайно викликали поліцію.

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В американському штаті Огайо домашній кіт знайшов ручну гранату в підвалі, поки господарі займалися ремонтом будинку. Тварина почала катати небезпечний предмет по підлозі, граючись із ним. Про це пише ABC News.

Цей незвичайний інцидент викликав серйозне занепокоєння серед місцевих жителів. Кіт не тільки виявив гранату, а й став із нею гратися, видаючи гучні звуки, що привернуло увагу власників. Вони негайно викликали поліцію.

Співробітники спецслужб, які прибули на місце події, швидко встановили, що знахідка дійсно є гранатою, і викликали саперів.

Фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв забрали гранату в кота Фото: ABC News

Фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв забрали вибуховий пристрій у кота і знищили його на полігоні. Як саме граната опинилася в будинку, залишається невідомим.

Раніше Фокус повідомляв, що черепаха більше не може їсти після того, як злодії вкрали його супутницю. Пет Грегорі розповіла про пограбування її будинку. Під час проникнення злодії вкрали одну з її черепах. Вона просить повернути вихованця, адже її давній супутник, як і вона сама, важко переживає втрату.

Також стало відомо, що в Європі борються з навалою агресивних "супермурах". Комахи пошкоджують інфраструктуру і вторгаються в будинки людей, змушуючи їх навіть переїжджати. Вони також спричинили кілька відключень електрики, перегризаючи кабелі. Експерти стверджують, що крихітні мурахи мають сотні королев і можуть створювати кілька невеликих колоній, які, замість того щоб нападати одна на одну, об'єднуються в одну суперколонію з мільйонами особин.